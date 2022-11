Herzhaftes Schenken im Sinn

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Adventmärkte? Coronabedingt mussten die Advent- und Weihnachtsmärkte in den vergangenen Jahren abgesagt werden. Diese sind heuer wieder möglich und die Vorfreude auf Punsch, Glühwein und Co. ist bei vielen Menschen heuer besonders groß. Jung und Alt freuen sich auf eine besinnliche und vorweihnachtliche Stimmung auf den unzähligen Advent- und Weihnachtsmärkten. Es gehört einfach dazu in der Vorweihnachtszeit: Gemütlich durch die festlich geschmückten Märkte schlendern und stöbern und sich von unterschiedlichen Geschenkideen inspirieren lassen. Zu finden auf den Advent- und Weihnachtsmärkten sind unterschiedliche Geschenkideen für Groß und Klein. Das Sortiment auf den Märkten ist vielfältig: Dekoration, Schmuck, Taschen, Kulinarik, Kerzen, Adventkränze, Christbaumschmuck und vieles mehr. Die Advent- und Weihnachtszeit ist mit Geschenken eng verbunden.

Christliche Tradition des Schenkens

Weihnachtsgeschenke haben eine jahrtausendealte christliche Tradition. Das Schenken an sich ist eine uralte Tradition und fest in der Geschichte der Menschheit verwurzelt. Mit der Bescherung im christlichen Sinne wurde ursprünglich am 6. Dezember der Heilige Nikolaus geehrt, wobei die Kinder kleine Gaben wie Nüsse oder Früchte vom Heiligen Nikolaus bekamen. Weihnachtsgeschenke symbolisieren in der christlichen Tradition den Dank für das Gottesgeschenk, die Geburt Christi.

Geschenke als Zeichen der Wertschätzung

Das Schenken nimmt durch die Symbolik der Großzügigkeit und Wertschätzung in der Menschheitsgeschichte schon immer einen fixen Platz ein. Um ein passendes Geschenk für die jeweilige Person zu finden, sollte man sich mit Ideen auseinandersetzen, die zur jeweiligen Person passen, damit nicht nur Socken oder der übliche Gutschein unter dem Baum liegen. Es soll dem Beschenkten gefallen, egal ob selbstgebastelt oder gekauft.

Auf Advent- und Weihnachtsmärkten findet man unzählige individuelle Geschenkideen und kann nebenbei noch in besinnliche Stimmung kommen, Weihnachtsmusik hören und den Punsch und Glühwein mit Freunden oder der Familie genießen.

Fest steht auf jeden Fall: Schenken und beschenkt werden soll eine gegenseitige Freude machen, ganz gleich wie groß oder teuer das Geschenk ist. Was zählt ist, die Geste des Schenkens an sich, um Freude zu verbreiten.