„Sei Teil unserer Lehrlingsoffensive!“

„Es ist uns sehr wichtig, auch den Nachwuchs in unserer Branche fachgerecht und umfassend auszubilden. Daher haben wir uns im Frühjahr 2021 dazu entschlossen, mit einer Lehrlingsoffensive dem Fachkräftemangel im Tourismus entgegenzutreten“, schildert Thomas Angerer vom Hotel ALL IN RED in der Thermengemeinde Lutzmannsburg.

Spaß und ein tolles Team erwarten die Lehrlinge! Foto: All in Red

Folgende Lehrstellen werden angeboten: Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Restaurantfachmann/frau, Gastronomiefachmann/frau, Koch/Köchin und Hotelkaufmann/frau.

Mehr Geld - Mehr Mobilität - Mehr Freizeit

Was bietet das Hotel ALL IN RED seinen Lehrlingen im Rahmen der Lehrlingsoffensive?

Mehr Geld

15 Prozent mehr Lehrlingsentschädigung als im Kollektivvertrag vorgesehen.

Lehrjahr I: 900 Euro statt 785 Euro pro Monat

Lehrjahr II: 1000 Euro statt 890 Euro pro Monat

Lehrjahr III: 1.150 Euro statt 1.015 Euro pro Monat

Mehr Mobilität

„Wir helfen dir, deinen Moped- oder Autoführerschein zu finanzieren. Pro abgeschlossenem Lehrjahr erhältst du einen Gutschein in der Höhe von 200 Euro von einer Fahrschule deiner Wahl. Solltest du in dem Lehrjahr die Berufsschule mit einem ‚guten Erfolg‘ abschließen, erhöht sich der Gutschein auf 300 Euro. Bei einem ‚ausgezeichneten Erfolg‘ sogar auf 400 Euro“, fügt Angerer hinzu.

Mehr Freizeit

Im Hotel ALL IN RED müssen Lehrlinge nicht 40 Stunden pro Woche arbeiten, sondern nur 39 Stunden. Dadurch gewinnt der Lehrling pro Jahr fast eine Woche Urlaub bzw. Freizeit dazu.

Und als Spezialbonus für alle, die bis 30. September 2022 ihre Lehre im Hotel ALL IN RED beginnen: „Du bekommst pro Lehrjahr einen Hotelgutschein für dich und deine Eltern (und minderjährigen Geschwister) für einen Aufenthalt ‚ALL INCLUSIVE“ in unserem Hotel für 2 Nächte“, so Angerer.

Und natürlich darf man als Lehrling auch bei den Betriebsausflügen mitkommen: 2018 ging es nach Barcelona, 2019 nach Lissabon und wenn es Corona zulässt, wird es weitere Reisen geben.

Interesse?

Dann richte deine schriftliche Bewerbung inklusive Lebenslauf und Foto bitte an Herrn Thomas Angerer. (thomas.angerer@allinred.at)

Das Thermenhotel ALL IN RED**** direkt bei der Sonnentherme Lutzmannsburg ist DAS Symbol für locker-legeres Ambiente und Lebensfreude!

Hier stehen die Kinder im Mittelpunkt und wir verwöhnen die ganze Familie mit kulinarischen Highlights im eigenen Restaurant. Der hauseigene Poolbereich, das Kinderspielzimmer mit Betreuung, ein tolles Showprogramm, Lutzmannsburgs größter Kinderspielplatz, die Minigolfanlage und vieles mehr wartet auf unsere Gäste!