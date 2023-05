Segeln und Surfen im Fokus

Betreiber und Eigentümer der Segel- und Surfschule Kreindl sind die Gründer Ursula und Gunnar Kreindl. Die Schule entwickelte sich in den letzten 35 Jahren zur größten Österreichs und betreibt neben dem Kursangebot auch einen Bootsverleih und einen Charterbetrieb. Das Kursangebot besteht aus Segel- und Surfkursen für Kinder und Erwachsene. „Wir unterrichten ambionierte Segler als Anfänger im Grundkurs und wecken beim Training am Wasser das Segelfieber“, so Ursula und Gunnar Kreindl.

Weiters werden Katamaran-Trainings und Surfkurse angeboten. „In den Ferienmonaten bieten wir zusätzlich zu den Kinder-Segel- und Surfkursen eine Ferienbetreuung an“, so Familie Kreindl, die betont, dass es ihnen ein Anliegen ist, den Kindern und Jugendlichen den Wassersport am Neusiedler See näher zu bringen. „Schulklassen nutzen unser Angebot in Weiden am See besonders im Rahmen ihrer Projekttage am Ende des Schuljahres im Mai und Juni. Wir bieten sehr individuelle Angebote je nach Absprache mit der jeweiligen Schule.“

Den Surfshop Upsidedown gibt es seit 1991 in Podersdorf am See. „Seit 2001 betreiben wir auch eine Kiteschule in Podersdorf“, so Betreiber Tom Böhm, der betont: „Wir haben auch am Sonntag während der Saison geöffnet. Alle unsere Mitarbeiter sind selbst aktive Wassersportler und haben bestes Knowhow.“ Im Surfshop Upsidedown gibt es ein buntes Angebot: Kitesurf-,Windsurf-,Wingfoil-, SUP-Equipment, Mode und Zubehör. Zudem gibt es einen Reparaturservice. Es werden Kitesurfkurse, Kitesurfcamps, Wingsurfkurse und seit heuer auch Kite- und Wingfoilreisen angeboten.