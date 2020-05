Die Badesaison wird am Freitag, 29. Mai 2020 eröffnet. Unter Einhaltung der aktuellen COVID-Schutzmaßnahmen ist das Freibad dann, natürlich bei passenden Wetterverhältnissen, täglich von 9:30 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet.

Am 29. Mai öffnet auch das modernisierte Badebuffet „Die Lagune“ seine Türen. Betreiber Harry Kahr ist in der Gastroszene ein sehr bekannter Unternehmer. Herr Kahr und sein Team freuen sich auf die Sommersaison im Freibad AQUA-QUA. So viel sei schon verraten – es werden einige besondere Veranstaltungen im AQUA-QUA stattfinden, und zwar stets unter der Einhaltung der jeweils geltenden COVID-19-Schutzmaßnahmen. Lassen Sie trotzdem Ihre Seele für einige Zeit im Freischwimmbad Großpetersdorf baumeln, gönnen Sie sich ein paar Momente Urlaub! Abwechslung vom Alltag finden speziell auch Familien mit Kindern im AQUA-QUA.

Nach einem wunderschönen Badetag bieten unsere Gastronomen vielerlei Angebote um den Tag kulinarisch ausklingen zu lassen.

Hopsi Hopper Schwimmkurse 2020

ASKÖ Schwimmkurse für Kinder

5 Einheiten à 40 Minuten

Montag – Freitag bei jedem Wetter

Kinder ab 4 Jahre (Kleingruppen)

Anfängerkurs ab 09.45 Uhr

06.07.2020 – 10.07.2020

20.07.2020 – 24.07.2020

Fortgeschrittenenkurs ab 09.45 Uhr

13.07.2020 – 17.07.2020

27.07.2020 – 31.07.2020

Kinder haben keine Scheu vor dem Wasser und können sich ohne Schwimmhilfe fortbewegen

€ 50,-- Kurs

€ 45,-- Verlängerungswoche

ANMELDUNG ab 04.05.2020

unbedingt erforderlich unter www.askoe-burgenland.at

Informationen:

Öffnungszeiten:

täglich von 9:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Im Juli und August an manchen Freitagen auch bis 22 Uhr!

Eintrittspreise wie im Vorjahr!

Es erwartet Sie:

Riesen-Wasserrutsche 55m

Solarbeheiztes Sprudelbecken und Kinderplanschbecken (Segelboot)

Große Liegewiese

Badebuffet "Die Lagune"

GRATIS WLAN im gesamten AREAL!

Nähere Informationen im Gemeindeamt unter: 03362 2311-0