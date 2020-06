Nach 25 Jahren wurde das Golser Biotop im Volksfestgelände renoviert und revitalisiert. Neues Wasser, eine neue Plane, Pflanzenschnitte sowie neue Begrünung hauchen dem Golser Kleinod neues Leben ein. Weiters wurde die Pumpe samt Leitung erneuert und die Brücke gereinigt. Das Golser Biotop erfreut sich nicht nur bei Einheimischen hoher Beliebtheit, sondern wird auch gerne von Touristen besucht, die sich in der Parklandschaft wohlfühlen.

Eine besondere Bedeutung hat das Biotop in den letzten Jahren als Hochzeitslocation erfahren und wurde so zu einem Golser „Markenzeichen“. Da auch Ortsfremde das Golser Biotop als Kulisse nutzen – und oftmals etwa im nahegelegenen Birkenhof weiterfeiern – , war die Revitalisierung des Gewässers auch wirtschaftlich sinnvoll. „Denn Hochzeitsgesellschaften essen in Gols, übernachten in Gols und decken sich mit Souvenirs und Wein ein“, so Bürgermeister Schrammel.