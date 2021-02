Wohnen ist ein elementares Bedürfnis und wird in dieser schwierigen Zeit mit vielfältigen Anforderungen vielfach wieder neu zu überdenken sein.

Gerade während der Corona-Krise, wird uns die Bedeutung unseres Zuhauses, als Rückzugsort stark bewusst. Die Zukunft wird uns unter vielen anders gereihten Aspekten und Schwerpunkten zeigen, dass auch das home-office und die Möglichkeit dieses zu schaffen, oder Wohnraum dafür zu adaptieren uns in der Planung beeinflussen wird.

Der Wunsch nach dem Rückzug in den ländlichen Bereich, weg von der Großstadt wird in der Corona-Krise vermehrt zum Thema.

Deswegen ist nun auch besonders auf den ressourcensparenden Umgang mit Bauland zu achten. Ein geringerer Baugrundbedarf bedeutet einen geringeren Kostenaufwand für Verkehrsflächen und Aufschließung. Funktionelle Grundrisse in gutem Verhältnis zur äußeren Hülle erlauben Einsparungen. Eine interessante Option ist daher auch die verdichtete Bebauung. Reihenhäuser stellen dabei eine von vielen gewünschte preisgünstige Alternative da, ebenso der Typ Quattrohaus.

Erstmals planen wir für die NE Quattrohäuser. Charakteristisch dafür ist die sicht- und spürbare Abgeschlossenheit der einzelnen Wohneinheiten. Die beiden geplanten Quattrohäuser in Neudorf bei Parndorf bestehen aus jeweils 4 Wohneinheiten (Maisonetten) mit sichtgeschützten Eingangs- und Gartenbereichen. Dadurch wird Individualität gewährleistet.

Nicht zu vernachlässigen beim „ressourcensparenden Umgang mit Bauland“ ist das Sanieren und sinnvolle Verdichten in den Ortskernen. Als Beispiel dafür wollen wir die OSG WHA Am Teich in Parndorf anführen.

Architekten bieten vielfältige Lösungen und verschiedene Ansätze für Ihr zukünftiges Zuhause, ob Einfamilienhaus oder alternative Wohnformen, an.

