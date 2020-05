Das Biobad Bründlbad startet in die neue Saison 2020! Das neue „Bründlbad“ gibt es inzwischen seit 14 Jahren und bietet allen Gästen an heißen Sommertagen Abkühlung und Badespaß in wunderschönem Ambiente.

Bad ganz ohne Chemie

Die Hälfte der Wasserfläche ist der Badebereich. Hier finden sich ein Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbereich und die Wasserrutsche. Holzstege dienen als Liegeflächen.

An den Badebereich schließt ein bepflanzter Regenerationsbereich an. Die Naturbadeanlage Bründlbad kommt dabei völlig ohne Zugabe von Chemikalien aus. Für eine optimale Badewasserqualität sorgt das Zusammenspiel von Wasserpflanzen und Mirkoorganismen. Zusätzlich wird das Badewasser mittels Pumpen permanent umgewälzt. Über Skimmer erfolgt die Reinigung der Wasseroberfläche und ein Filter filtert Schmutzpartikel aus.

Badespaß für die kleinen Gäste garantiert das bekieste Kleinkinderbecken mit einem Spielbach, ein großer Sandspielplatz sowie der Spielhügel mit Rutsche.

Herzlich Willkommen in Bad & Kantine!

BVZ

Robert Gangl & Team kümmern sich im Bad und in der Kantine um das Wohl der Gäste. 2020 sind wieder verschiedene Events geplant. So sorgen Grillabende oder Frühschoppen mit Musik für Abwechslung. Am Abend lädt die gemütliche Terrasse in lauen Sommernächten zum Relaxen ein.

Bründlbad - das Biobad

Badgasse 1, 2475 Neudorf

Öffnungszeiten & Preise - Infos

0676/ 3486833