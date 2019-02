Beste Auswahl, Beste Beratung, Beste Marken, Bester Service – dafür steht das sportliche Team rund um Anita Gartner-Höfler.

Frischer Wind mit neuer Leitung von Anita Gartner-Höfler. | Gossy

Denn Bewegung tut immer gut, ob man nun gerne sein Gewicht halten, es reduzieren oder einfach nur fit und beweglich bleiben möchte. Ohne passende Ausrüstung macht das aber wenig Spaß. Genau Deshalb ist INTERSPORT Oberwart Ihr verlässlicher Partner in Sachen Sportausrüstung.

Outdoor Coaches für die richtige Ausrüstung

Mit Melissa Kappel, Korinna Tomsits und Manuela Seper stehen Ihnen drei bestens geschulte Outdoor Coaches zur Seite, wenn es um die perfekte Wanderausrüstung geht. Denn die richtige Ausrüstung ist das A&O für absoluten Outdoor-Spaß, deshalb bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment mit TOP-Marken wie z.B. Ortovox, Jack Wolfskin oder Schöffel.

INTERSPORT Passformgarantie

Aber nicht nur das funktionell passende Outfit ist wichtig, auch das richtige Schuhwerk muss gefunden werden. Dank der INTERSPORT Passformgarantie ist das auch überhaupt kein Problem.

Deshalb legen die Mitarbeiter bei INTERSPORT Oberwart auf individuelle Beratung großen Wert. Dazu gehört zum Beispiel auch die fachgerechte Fußanalyse und Sohlenanpassung. Rafael Bakunic, Spezialist in der Running Abteilung, berät Sie gerne, wenn Sie auf der Suche nach Ihrem perfekten Laufschuh sind.

Frühjahr/Sommer Kollektion bereits eingetroffen

Melanie Schebesta ist neu im Team und im Fitnessbereich zu finden. | BVZ

Auch die große Auswahl an Fitness- und Running Bekleidung, lässt das Sportlerherz bei INTERSPORT Oberwart höherschlagen. Im Fitnessbereich findet man ein neues Gesicht bei Intersport: Melanie Schebesta, die leidenschaftliche Skifahrerein und Wanderlustige, gibt gerne Tipps wenn es um die richtige Auswahl bei der Trainingskleidung geht.

Kommen Sie vorbei und schmökern Sie im neuen Frühjahr/Sommer Sortiment. Petra Forintos und Marion Halper wissen die Trends für das Jahr 2019 und sind bemüht für Sie das passende Outfit zu finden.

Oder Sie suchen ein Bike, das Sie durch jede Berg- und Talfahrt begleitet? INTERSPORT Oberwart wird Sie mit einer großen Auswahl an Fahrräder und E-Bikes (bis 29 Zoll) begeistern. Ob von KTM, Cube oder anderen großen Marken: Unsere fachkundigen Mitarbeiter beraten Sie gern und haben bestimmt das richtige Modell für ihre Bedürfnisse parat, verspricht Ihnen Bike-Spezialist Heinz Pfleger.

Hauseigene ServiceWerkstatt

Auch Karl Vettermann gehört zu den Newcomern und findet seine Aufgabe als „Werkstatt-Meister“ | BVZ

Reparaturen am Bike werden prompt und professionell in der hauseigenen Werkstatt erledigt. Werkstattmeister Karl Vettermann ist Ihr Mann, wenn es um Reparaturen von Ski, Rad oder auch E-Bikes geht. Der gebürtige Steirer sammelte wichtiges Know-How in Saalbach Hinterglemm, wo er bereits für die Reparatur und Wartung von Ski- und Skischuhen zuständig war. Apropos Reparatur: auch wenn Sport Spaß macht, sollte Sicherheit immer vorgehen. Mit dem Garantie- und Leistungspass kann man sich bei Intersport Oberwart schon ein kleines Stück Sicherheit zulegen. Neben dem Gratis Bike-Service genießen Sie als Passbesitzer auch viele Preis-Aktionen und ihr Rad ist versichert (Achtung: bei E-Bikes Wertgarantie). Mehr Informationen erhalten Sie am besten vor Ort - bei ihrem Team Intersport.

Überzeugen Sie sich einfach selbst, kommen Sie vorbei und genießen Sie zum SALE Finale top Angebote zu top Preisen.