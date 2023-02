Masters of Wine im Burgenland

-Video-

Obwohl es die Ausbildung seit mehr als 65 Jahren gibt, sind es nur 414 Masters of Wine (MW) aus 30 Ländern, darunter drei aus Österreich. Einer davon ist Dr. Josef Schuller MW, der Direktor der Weinakademie Österreich mit Sitz in der Freistadt Rust am Neusiedlersee.

Masters of Wine 1st stage Kurs

Seit einigen Jahren ist es bereits Tradition, dass die zukünftigen Masters of Wine in Rust ihre Ausbildung beginnen. Eine Woche lang gibt es Verkostungen, Theorie und Vorträge zu den Themen der Weinwelt, die den Studenten helfen, die Prüfung später im Jahr zu meistern, um in die zweite Stufe der Ausbildung aufzusteigen. Im Rahmen der Woche waren die Studenten und die MWs in Donnerskirchen zu Gast. Insgesamt wurden 80 Personen gezählt. Am Anfang durften die Studenten mit einigen Winzern aus dem Gebiet in die Weingärten gehen, um dort die Grundlagen des Rebschnitts zu erlernen und in der Praxis auszuprobieren. Der Wettergott meinte es gut mit den Studenten, hatte es doch angenehme 8 Grad Plus und der Regen blieb aus.

Eine Woche lang. Es gibt Verkostungen, Theorie und Vorträge zur Welt des Weins. Foto: Wein Burgenland

Nach der Rückkehr der Studenten in das Martins-Schlössl, konnten sie sich bei Krapfen und Kaffee stärken, bevor die Masterclass anfing. Masterclass ist der Fachausdruck für eine moderierte Verkostung zu einem bestimmten Thema von Fachleuten für Fachleute. Das Thema waren die großen Rotweine des Burgenlandes. Die einheimischen Rebsorten Zweigelt, Blaufränkisch und Sankt Laurent waren Teil der Verkostung. Es konnte die hohe Qualität der Rotweine hergezeigt werden und auch das Reifepotenzial. Die Bandbreite erstreckte sich von Jahrgang 2019, über 2017 und 2015 bis hin zu 2013 und 2011.

Eines ist gewiss, das Burgenland wird den Teilnehmern noch lange positiv in Erinnerung bleiben. Foto: Wein Burgenland

Alle Teilnehmer waren sehr überrascht, zeigten auch die gereiften Weine immer noch ein hohes Maß an Jugendlichkeit und Frische. Alle waren sich einig, diese Weine kann man in 10 Jahren getrost auch noch wunderbar trinken. Die Studenten und die anwesenden MWs waren sehr interessiert und stellten den Winzern viele Fragen. Die Bandbreite der Fragen erstreckte sich von Details im Weingarten, über die Kellerarbeit bis hin zur Vermarktung der Weine. Besonders überrascht waren sie vom Preis der Weine und meinten unisono, das sind die Weine auf alle Fälle wert, speziell im internationalen Vergleich.

Für die Winzer war es wieder eine Bestätigung für die geleistete Arbeit und die Anerkennung der Qualität der burgenländischen Rotweine. Das Interesse war so groß, dass sogar während des Mittagessens emsig weiter diskutiert wurde. Zum Mittagessen wurde eine Vielfalt an burgenländischen Weinen präsentiert: Sekt, weiß, rot, süß, es war alles dabei. Insgesamt konnten 60 verschiedene Weine verkostet werden. Zum Abschluss bedankte sich Dr. Josef Schuller im Namen der anwesenden MWs und der Vertreter der MW-Studenten bei den anwesenden Winzern, dem Verein Leithaberg DAC und der Wein Burgenland für eine grandiose Organisation und Masterclass mit vielen positiven Aha-Erlebnissen.