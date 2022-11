Pannoneum - Schule zum Erfolg!

Die Schule für eine erfolgreiche Karriere!

Das PANNONEUM steht als Höhere Lehranstalt in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus für Qualität und Erfolg. Mit den neuen Schwerpunkten, in denen verstärkt auf Sprachen, Digitalisierung und Gesundheit gesetzt wird, reagiert die Schule auf die Anforderungen in der Wirtschaft und der Tourismusbranche.

Wirtschafts-Zweig mit drei Ausbildungsschwerpunkten und Matura

1. Business | International l Communication mit Fokus auf Sprachen

2. Business | Design | Cross Media für digitale Kompetenz (Präsentation, Corporate Design, Public Relations oder E-Commerce und digitaler Verkauf).

3. Business | Fitness | Health mit der Spezialisierung in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Naturwissenschaften und allgemeine Trainingslehre.

Tourismus-Zweig mit zwei Ausbildungsschwerpunkten und Matura

1. Tourism | International | Communication mit Fokus auf Sprachen im Bereich Tourismus.

2. Tourism | E-Marketing | Media Design mit Fokus auf Präsentation, Corporate Design und Medientechnik sowie auf E-Tourismusmanagement, Social-Media-Marketing, Buchungsplattformen oder Reservierungssysteme.

Dreijährige Ausbildung für den direkten Berufseinstieg

Die Fachschule für wirtschaftliche Berufe Wirtschaft | Digital | Sozial bietet eine kaufmännische Ausbildung und schafft eine Basis für eine weitere Ausbildung in Gesundheits- und Sozialberufen. Die Hotelfachschule Gastronomie | Regional | International ermöglicht einen direkten Berufseinstieg. Nach einer dreijährigen Ausbildung besteht die Möglichkeit die Matura im Aufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe Business | Matura | Plus nachzuholen.

Ein Abschluss am PANNONEUM öffnet viele Türen, vom Studium bis zum direkten Berufseinstieg in die unterschiedlichsten Branchen (kaufmännische Berufe, IT-Branche, Sozialberufe, Gesundheits- oder Ernährungssektor, Tourismus in Hotellerie und Gastronomie).

Informationstag

Freitag, 23.01.2023 (11-15h)

Online-Fragestunde

Montag, 30.01.2023 (18.30h)

SCHNUPPERTAG

Ein Unterrichtstag in der Fachrichtung, die dich interessiert:

Abteilung Wirtschaft

fv-wirtschaft@pannoneum.at

Abteilung Tourismus

fv-tourismus@pannoneum.at

Weitere Informationen auf

www.pannoneum.at