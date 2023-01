Skills von morgen

Digitalisierung ist in aller Munde und Künstliche Intelligenz (KI) ersetzt in Zukunft Jobs? Das mag sein, allerdings sind menschliche Arbeitnehmer natürlich auch in Zukunft unerlässlich. Einige Fähigkeiten sind besonders gefragt. Dazu gehören Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Arbeitsplätze und Anforderungen können sich wandeln und veraltetes Denken muss weichen.

Auch interkulturelle Kompetenz ist in Zeiten der Globalisierung von Vorteil. Teamfähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft, die auch in Zukunft von großem Wert ist. Was definitiv nicht fehlen darf, sind grundlegende IT-Kenntnisse, die laufend erweitert werden. Hier kommt schon der nächste Punkt: Lernfähigkeit. Eng verbunden mit Flexibilität bedeutet dies: Arbeitnehmer müssen bereit sein dazuzulernen, sich weiterzubilden und Trends zu erkennen. Auch Medienkompetenz ist eine wichtige Fähigkeit. Dazu zählen klassische Medien, sowie soziale Netze. Es geht darum, Informationen zu finden, zu filtern und Wichtiges zu erkennen.