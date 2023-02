Der Fluss als Grenze - Leben an Lafnitz und Leitha

Die neue Sonderausstellung im Landesmuseum Burgenland nimmt Sie auf eine Reise entlang von Lafnitz und Leitha mit. Die beiden Flüsse gehören zum Flusssystem der Donau und entspringen in den östlichen Ausläufern der Alpen. In größeren Flussabschnitten bilden sie heute die Westgrenze des Burgenlandes zur Steiermark und zu Niederösterreich. Diese beinahe tausend Jahre alte Grenze war bis 1921 Staatsgrenze zu Ungarn.

Landschaftlich zieht sich der Lauf beider Flüsse von den alpin gelegenen Quellen durch bergiges Gebiet bevor sie in das pannonische Becken eintreten. Nach Verlassen des Burgenlandes mündet die Lafnitz bei St. Gotthard in die Raab, die Leitha bei Ungarisch Altenburg in die kleine Donau.

Wirtschaftlich werden Lafnitz und Leitha sowohl als wichtige Versorgungswege als auch zur Energiegewinnung genutzt. Zudem sind die Flüsse eine Nahrungsquelle für Mensch und Tier. Der als „Leithakalk“ bezeichnete Kalksandstein wird seit zweitausend Jahren als hochwertiger Bau- und Werkstoff verwendet.

Klimatisch bedingt reichen die Wasserstände von völliger Austrocknung bis zu reißenden Hochwässern. Mittels Dämme, Schleusen, Wehren und Kanälen versuchte der Mensch die Kraft des Wassers zu lenken und nutzbar zu machen. Brücken und Furten an günstig gelegenen Punkten führten zur Gründung von Siedlungen, Grenz- und Mautstellen.

In den letzten Jahrzehnten kam es an verschiedenen Stellen zu Renaturierungsprojekten, um das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Bereiche werden gerne als Naherholungsgebiet genutzt.

Begleiten Sie uns durch die Ausstellung und erleben Sie Einblicke in die Natur- und Kulturgeschichte der beiden burgenländischen Grenzflüsse!