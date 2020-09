Sonderthema Gebrauchtwagen.

Als die Maßnahmen der Regierung unseren Autohandel geschlossen hielten und auch das Werkstättengeschäft sehr restriktiv wurde, hatten wir entschieden, dass .

Auch wir mussten das Kurzarbeitsmodell nutzen, das zum einen das Fahren auf Sicht im wirtschaftlichen Bereich erleichterte, zum anderen für unsere Mitarbeiter Lohneinbussen bedeutet hätte. Da wir nur zusammen stark sind, wollten wir unsere Mannschaft nicht hängen lassen und zahlten trotz Kurzarbeit 100% der Gehälter aus , frei nach dem Motto „in guten wie in schlechten Zeiten“.

Werbung

Ein gutes Stammpersonal und eine fundierte Lehrlingsausbildung haben bei uns im Haus eine lange Tradition (im Laufe der Zeit erlernten bei uns ca. 120 Lehrlinge einen Beruf). Leicht ist es auch jetzt nicht, wenn österreichweit der Neuwagenverkauf um 30% und mehr schrumpft und auch das Werkstättengeschäft stark rückläufig wurde.

Wir sind auf einem gutem Weg: Unsere Kunden sind uns gegenüber äußerst loyal, wir haben eine sehr gute Auslastung in der Werkstätte und der Verkauf von Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen funktioniert wieder gut.

Kompetent & Fair bedeutet natürlich auch, dass das Maß aller Dinge die Kundenzufriedenheit ist, denn zufriedene Kunden kommen wieder.

zVg Johannes Kirschner, Geschäftsführer

Auf Caradvisor (Kundenbewertungsportal / Porsche Holding) bewerten uns unsere Kunden mit Höchstwerten, so haben wir die meisten 5 Sterne-Bewertungen der Detailbewertung/Region Ostösterreich. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich!

Unsere erweiterten Serviceöffnungszeiten (Mo-Fr 6-20h & Sa 6-14h) sind höchst kundenorientiert. Sie finden kaum einen anderen Betrieb, der so lange und flexibel für seine Kunden da ist.

"Last but not least" bieten wir täglich 24-Stunden Pannen-Notdienste für alle Marken . Über Mondial Assistance / Europ Asssistance werden Neuwagenmobilitätsgarantien im Falle des Liegenbleibens durchgeführt (u.a. Škoda, Toyota, Suzuki, Mazda, Volvo, Fiat).

Kompetent & Fair bleibt auch weiterhin unser Leitspruch!

Mit autofreundlichen Grüßen,

Ihr Mst. Johannes Kirschner