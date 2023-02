News im Autohaus

Als kompetenter Mobilitätsanbieter kennen wir die Herausforderung, entsprechende Fahrzeuge für branchenspezifische Arbeitseinsätze zu finden. Dies war bei Diesel- und Benzinfahrzeugen schon sehr anspruchsvoll und ist mit vollelektrischen Angeboten noch schwieriger geworden. Gibt es jedoch die Möglichkeit, auf vollelektrische Alternativen umzusteigen, bieten diese eine Vielzahl an Vorteilen:

Höchstmögliche Förderung für Elektrofahrzeuge

Keine NoVA

Kein Sachbezug

Keine motorbezogene Versicherungssteuer

Wesentlich geringere Servicekosten

Wesentlich geringere Energiekosten

Hierbei handelt es sich um die erste vollelektrische Allrad-Pritsche in Europa. Das EVUM aCar wurde von der TU München für den robusten weltweiten Einsatz entwickelt, mittlerweile wird es in Bayern in Serie gefertigt und ist auch in Kombination mit einem Schneeschild, einem kleinen Kehrbesen, einer Gießanlage oder Salzstreuanlage erhältlich.

EVUM aCar

Aus Bayern für Österreich

Vollelektrischer Allrad mit 100/140/200 km, Reichweite nach WLTP

1.000 kg Nutzlast, 1.000 kg Anhängerlast, 9,8m Wendekreis

Mit Pritsche, 3-Seiten, -kipper, Koffer- Planenaufbau, uvm.

Mehr Informationen unter www.nemeth-eisenstadt.at

Foto: zVg