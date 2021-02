Der Standort in der Burgenlandstraße in Bad Tatzmannsdorf hat sich seit der Eröffnung sehr gut entwickelt und darf sich über zufriedene Kunden freuen. Auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche finden Sie alle Arten von Parkettböden, Laminatboden, diverse Stufenprogramme, Teppichböden, PVC-Beläge, Türen, sowie den gesamten Sonnenschutz.

Attraktive Aktion auf Vinylböden

Mit Vinylböden bleiben kaum Wünsche offen. Im Fachmarkt finden Sie Vinylböden aus Österreich der Marke „tilo“. Aktuell gibt es eine Aktion auf verschiedene Dekore (ab 29,90/m2). Neben einer breiten Produktpalette an Markenwaren zu sensationellen Preisen wird vorwiegend auf eine sehr gute Fachberatung Wert gelegt. Mit dem prompten Verlege- und Montageservice werden Ihre Wünsche in Bezug auf fachgerechte Dienstleistungen kurzfristig erfüllt. Die Firma Haus & Wohnen lädt Sie herzlich ein, ganz unverbindlich ohne Stress und Hektik in angenehmer Atmosphäre im Fachmarkt zu stöbern. Natürlich sind reduzierte Restware, Sonderposten und Schnäppchen immer vorrätig. Einfach vorbeischauen und sich von kompetentem Fachpersonal beraten lassen!