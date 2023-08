Rock on the Water: Das rockige Event in der AVITA Therme

Bereits zum fünften Mal dreht sich in der AVITA Therme alles um heiße Rhythmen, coole Cocktails und erstklassiges BBQ. Beim abwechslungsreichen Programm in der Sommertherme ist gute Laune garantiert!

Open Mic Act Chiara Maria

Den Auftakt zu „Rock on the Water“ gibt die gebürtige Tirolerin und Mulitalent Chiara Maria. Mit ihrer sogenannten „Loop-Station“ vereint sie mehrstimmigen Gesang und ihre Instrumente, darunter Harfe und Gitarre. Nicht verpassen: die „Ein-Frau-Band“ ist ein echtes Klangerlebnis, das jeweils um 13.00 und 14.00 Uhr am Sportbecken zu hören sein wird.

Chiara Maria gibt den Auftakt zu "Rock on the Water" mit ihrer sogenannten "Loop-Station". Foto: AVITA Resort

Hauptact Pizza Provinziale

Von 15.00 bis 18.00 Uhr heizt die Coverband mit dem gewissen Etwas „Pizza Provinziale“ aus St. Margarethen ordentlich ein! Feinster Rock'n'Roll und aktuelle Partyhits laden zum Schunkeln am Beckenrand ein. Ein sommerlicher Cocktail rundet das musikalische Spekakel ab.

Die Coverband Pizza Provinziale aus St. Margarethen rockt am 12. August die AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf. Foto: Pizza Provinziale

Schlag das AVITA Team – Tischtennisturnier mit Gewinnspiel

Heiß her geht es neben dem Grill im Medita Thermenrestaurant auch beim „Schlag das AVITA Team“-Tischtennisturnier! Hier tritt man ab 16.00 Uhr gegen das AVITA Team an und kann mit etwas Glück tolle Hauptpreise gewinnen – mitmachen lohnt sich!

Beim Tischtennisturnier gegen das AVITA Team kann man tolle Preise gewinnen. Foto: AVITA Resort

Showaufguss mit prämierter Saunameisterin

Die AVITA Saunameisterin Laura konnte bei den diesjährigen „Aufguss Masters“ den dritten Platz mit ihrem Wonder Woman-Aufguss erzielen. Auch bei „Rock on the Water“ wird sie ihr Können unter Beweis stellen und die Stimmung im Sauna Garten Eden mit Ihrem Aufguss zum Kochen bringen!

Dance in the Water

Den Abschluss dieses außergewöhnlichen Sommerevents bildet „Dance in the Water“ mit dem Rock ’n‘ Roll-Tänzer Oliver Kern. Bei rockigen Sounds motiviert er zu coolen Moves im Sportbecken.

Ganztägige Specials

Lernen Sie die einzigartige Welt des AVITA Premium Spa kennen! Ganzheitliche Anwendungen und Wohlfühlmomente der Extra-Klasse erwarten Sie. Bei „Rock on the Water“ erhalten Sie 15% auf alle Behandlungen. Im AVITA Thermenshop findet Frau von Welt alles, was man für ein topmodisches Outfit benötigt: von perfekt aufeinander abgestimmten Jacken, Shirts und Hosen über Kleider für das perfekte Dinner bis hin zu trendiger Bademode, Schuhen und stilvollen Accessoires. Nutzen Sie das Special und sparen Sie 15% auf Ihren Einkauf!

AVITA Sommertherme

Sommerfeeling pur erlebt man im Außenbereich der AVITA Therme. Hier hat man die „Qual der Wahl“, wenn es um die Suche nach dem perfekten Sonnenplatzerl geht. Ob in den gemütlichen Sonnenliegen, den kuscheligen Hängematten oder im Schatten unter den schilfbedeckten Sonnenschirmen, südliches Flair ist hier garantiert. Abkühlung gefällig? Wagen Sie einen Sprung ins Kalte Nass, der Bio Naturbadeteich bietet Erfrischung und beste Wasserqualität.

Kontakt

AVITA Therme & Resort

Thermenplatz 1 | 7431 Bad Tatzmannsdorf |therme@avita.at | www.avita.at