ROCK ON THE WATER. Das Sommerevent im AVITA!

Am Samstag, 13. August 2022 geht mit „ROCK ON THE WATER“ DAS Sommerevent in der AVITA Therme über die Bühne.

Der Name ist Programm, sommerliche Programmpunkte im einzigartigen Ambiente der AVITA Therme erwarten Sie.

Live in Concert: Just good friends! Kulinarisch verwöhnen wir Sie mit erstklassigem BBQ mit Burgern, Steaks und Fingerfood sowie coolen Cocktails!

Foto: Bad Tatzmannsdorf Tourismus_Karl Schrotter

Die Highlights im Überblick:

ab 11.30 Uhr: Coole Cocktails und Grillspezialitäten

ab 16.00 Uhr: Live in Concert „JUST GOOD FRIENDS”

uvm.

Sommerparadies AVITA Resort.

Eintauchen und Abtauchen. In die abwechslungsreichen Wasserwelten des AVITA Resort. Bio-Naturbadeteich mit Erlebnisbecken und Romantikstegen. 25 m Sportbecken zum erfrischenden Längen ziehen. Wetterunabhängig in- und outdoor.

Saunieren im Sommer? Ja natürlich! So abwechslungsreich wie nirgendwo sonst. 24 Wohlfühlsaunen und die wunderbare Schneesauna. Auf den Spuren von Adam und Eva beim Nacktsonnen und –baden im Sauna Garten Eden.

Coole Cocktails an der Poolbar und Barbecue vom Feinsten. Ganzheitliche Treatments im AVITA PREMIUM Spa mit erfrischenden Essenzen und Ölen. Das ist Sommerfrische im AVITA Resort.

Die Sommer-Highlights der AVITA Therme:

Bio-Naturbadeteich mit natürlichem, glasklarem Wasser

13 Romantikstege mit Picknickkorb-Service für ungestörte Momente

25m Sportbecken unter freiem Himmel

Nahtlos Bräunen beim Nacktsonnen & -baden im Sauna Garten Eden

Österreichs erste Schneesauna

Großzügiger Romantikgarten eingebettet ins Freilichtmuseum

Komfortable Hängematten und gemütliche Schwebeschaukeln

Dank Badegarantie einfach traumhaft bei jedem Wetter

MEDITA Thermenrestaurant mit MEDITA-Lounge

Coole Cocktails an der AVITA Poolbar

AVITA Resort****Superior

Thermenplatz 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf

Tel: +43 (0) 3353 8990-0

E-Mail: info@avita.at

www.avita.at