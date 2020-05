Rund einen Monat später als gewöhnlich starteten am 29. Mai die ersten heimischen Schwimmbäder in die Saison und öffneten ihre Türen für Schwimmfans und Wasserratten. Doch wie auch in anderen Bereichen gelten auch hier einige Regeln, an die sich Freibad-Besucher halten müssen.

Zu den neuen Regeln für den Besuch eines Schwimmbades zählen, im Eingangsbereich eine Mund-Nasenschutz-Maske zu tragen und auf den vorgeschriebenen Mindestabstand zu achten.

Eintrittskarten sollten, wenn möglich, vorab online gekauft werden um lange Schlangen am Eingang zu vermeiden.

Auch auf den Wiesenflächen muss auf einen Meter Mindestabstand geachtet werden. Damit das möglich ist, wird die Zahl der Badegäste jedenfalls begrenzt. Es gilt die Regel zehn Quadratmeter pro Gast.

Im Becken muss ebenfalls ausreichend Mindestabstand vorhanden sein. Hier sind sechs Quadratmeter pro Badegast vorgesehen. Die Einhaltung sollen die Bademeister kontrollieren. Bei Wasserrutschen mit nicht aufbereitetem Wasser gelten Benützungsintervalle von mindestens 30 Sekunden.