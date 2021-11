Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik

Du hast Freude an Musik und Bewegung, bist kreativ und kommunikativ und interessierst dich für die Arbeit mit Kindern und für soziale Berufe? Dann bist du in der BAfEP Oberwart genau richtig!

Die BAfEP Oberwart vermittelt seit Jahrzehnten eine solide Allgemeinbildung sowie verschiedene berufliche Qualifikationen.

An unserem Schulstandort bieten wir im Schuljahr 2022/2023 vier verschiedene Ausbildungsvarianten an:

1) DIE KLASSISCHE BAfEP

eine fünfjährige Ausbildung zur Kindergartenpädagogin/zum Kindergartenpädagogen, Abschluss: Diplomprüfung und Matura

2) SCHULE FÜR PÄDAGOGISCHE FACHASSISTENZ

eine dreijährige Ausbildungsform ohne Matura

3) KOLLEG FÜR SOZIALPÄDAGOGIK

berufsbegleitend

4) KOLLEG FÜR ELEMENTARPÄDAGOGIK

in Tagesform

DIE KLASSISCHE BAfEP

BAfEP (fünfjährige Ausbildung, Abschluss: Reife- und Diplomprüfung)

Die BAfEP Oberwart bietet eine fundierte Allgemeinbildung und vermittelt solide berufliche Grundlagen in den Bereichen Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Musik, Kreativität, Konflikt- und Projektmanagement, Informatik und Medien.

Die erfolgreich abgelegte Reife- und Diplomprüfung berechtigt zur Berufsausübung als Kindergartenpädagogin oder Kindergartenpädagoge in Kindergärten, Krippen oder Tagesheimstätten sowie zu einem Studium an Universitäten, Akademien, Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen.

Falls die Zusatzausbildung zur Horterzieherin/zum Horterzieher absolviert wird, kann auch eine Anstellung in einem Hort in Erwägung gezogen werden.

PÄDAGOGISCHE FACHASSISTENZ

(dreijährige Ausbildung)

Mit September 2022 startet die BAfEP Oberwart wieder mit der dreijährigen Ausbildung zur pädagogischen Fachassistenz. Jugendliche und Erwachsene, die zwar gerne mit Kindern arbeiten, die allerdings nicht unbedingt die

Matura absolvieren möchten, erhalten dadurch die Möglichkeit einer zertifizierten Berufsausbildung.

KOLLEG FÜR SOZIALPÄDAGOGIK

(sechs Semester, berufsbegleitend)

An der BAfEP Oberwart wird seit September 2013 auch ein Kolleg für Sozialpädagogik geführt. Dieses soll Studierende zu diplomierten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen heranbilden, die unter anderem in der Schulsozialarbeit, in der Nachmittagsbetreuung von Jugendlichen, in Wohngruppen, in Internaten und in verschiedenen Krisenzentren qualifizierte Tätigkeitsbereiche finden.

Da die meisten unserer Studierenden bereits in diesem Berufsfeld tätig sind, bieten wir das Kolleg für Sozialpädagogik berufsbegleitend an. Das heißt, Präsenzunterricht findet nur an Freitagen und Samstagen statt.

KOLLEG FÜR ELEMENTARPÄDAGOGIK

(vier Semester, Tagesform)

Das Kolleg für Elementarpädagogik wendet sich an Maturantinnen und Maturanten sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich für den Bereich der Elementarpädagogik interessieren. Gerade in den städtischen Ballungszentren wird geprüftes Personal in diesem Bereich händeringend gesucht.

Das Kolleg ist in vier Semester gegliedert und schließt mit einer Diplomprüfung ab. Absolventinnen und Absolventen sind berechtigt, selbstständig eine Kindergartengruppe zu leiten.

Geplant ist ein Tag der Offenen Tür am 4. Feber 2022!

Unser reichhaltiges Angebot wird in den nächsten Wochen auch in den sozialen Medien neu vorgestellt. Mit ganz konkreten Fragen können Sie sich allerdings auch gerne telefonisch oder per Email an uns wenden!