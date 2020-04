Erstes Grillerfachgeschäft Burgenlands.

Auf die Griller, fertig, Barbecue

Am 2. Mai eröffnet der lang ersehnte BBQ STORE im Einkaufszentrum Eisenstadt und wird damit das erste große Grillerfachgeschäft des Burgenlandes sein, das neben Gas- und Holzkohlegrillern sowie Zubehör, professionelle Outdoorküchen und spannende Grill-Workshops anbietet.

Gefeiert wird die Eröffnung mit heißen Angeboten: Ab 2. Mai bis einschließlich 9. Mai erwarten Sie 10% Sofortrabatt auf sämtliche Artikel. Ganze €300,- bekommen Sie geschenkt, wenn Sie sich für „den Angebots-Griller“ der Marke Napoleon entscheiden. Und: Unter allen Käufern, die sich in dieser Woche für den Kauf egal welchen Grillers entschließen, wird ein Grillseminar für sich selbst und 9 Freunde verlost - im Gesamtwert 1.000,-.

Für die Allerkleinsten Barbecue-Fans wartet ein besonderes Highlight: Holen Sie für Ihre Kinder eine kostenlose Malvorlage zum Thema Grillen an der Kassa des BBQ STORE ab. Unter allen angemalten Bildern, die per Mail an den BBQ STORE gesendet werden, werden zwei coole Spielzeuggriller verlost.

Vergessen Sie bitte nicht: Mit Ihrem Einkauf im BBQ STORE unterstützen Sie ein junges, österreichisches Familienunternehmen und keinen Großkonzern, der von der Corona Krise profitiert. www.bbq-store.at

Everdure

BBQ STORE Kontakt:

Inhaber Jörg Lebrecht

j.lebrecht@bbq-store.at

+43 664 51 12 118