Grünes, leistbares Wohnen für alle Generationen.

„Bewegung ist Zukunft“

zVg EBSG Peter Schlappal, Geschäftsführer der EBSG

„Mit dem Wandel der Gesellschaft hin zur E-Mobilität und dem Wunsch naturnah zu wohnen – am besten mitten in der Stadt – wird der zeitgemäße, gemeinnützige Wohnbau vor große Herausforderungen gestellt. Dem ursprünglichen Sinn der Ersten Burgenländischen Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft EBSG, leistbares Wohnen zu schaffen, steht der gehobene Anspruch der BewohnerInnen gegenüber. Es gibt nicht nur neue, energieeffiziente Möglichkeiten in der Gebäudetechnologie sondern auch den Trend, dass Menschen nicht mehr ihr ganzes Leben in einer Wohnung verbringen. Sie starten mit ‚Junges Wohnen‘, gründen eine Familie, haben den Wunsch nach einem eigenen Reihenhaus und das Bedürfnis, auch im gehobenen Alter sicher umsorgt zu sein.

In den Projekten der EBSG wird auf all diese Lebensphasen Rücksicht genommen und für jede Situation die passende Lösung geboten. Ein sehr gutes Bespiel, wie die EBSG auf die Bedürfnisse der Bewohner eingeht, liefert die BIKE CITY in Eisenstadt.

BVZ

Mit diesem Projekt zeigen wir vor, wie sich umweltfreundliche Mobilität mit urbaner Wohn- und Lebensqualität verbinden lässt.“