„Blumen sind die schönsten Geschenke, um seine Liebe, Dankbarkeit und Anerkennung auszudrücken“, sagt Andreas Pomper, Landesinnungsmeister-Stellvertreter der burgenländischen Floristen. „Das Motto zum Muttertag 2020 steht ganz im Zeichen von ‚Zurück zur Natur‘“, so Pomper. Das spiegelt sich auch im Farbtrend, der gekennzeichnet ist von Pastelltönen, vorzugsweise in hellem Türkis und Grün, wider. Besonders charmant wirken trockene Gräser, die in die Muttertagsarrangements eingearbeitet werden. Hoch im Kurs steht auch der Vintage-Look.

Rose bleibt die Nummer 1

„Die Beliebtheitsskala unter den Muttertagsgeschenken führt unangefochten die Rose an, die um diese Zeit bereits aus den heimischen Produktionsfachbetrieben kommt“, erklärt Pomper. Aber auch gemischte Blumensträuße, etwa aus Hortensien, Gerbera, Lilien, Freesien und Pfingstrosen, stehen hoch im Kurs, ebenso die heimischen Lefkojen oder Löwenmaul. „Kleine Sträuße mit Buschröschen und Vergissmeinnicht mit Blütenzweigen sind das ideale Geschenk“, so der Florist. Im Trend liegen auch ausgewählte Einzelblumen, vor allem wenn sie mit Beiwerk aus der Natur und Seidenbändern arrangiert werden.

Als farbenprächtiger Liebling unter den Topfpflanzen hat sich die Hortensie durchgesetzt. Aber auch Fuchsien, Wandelröschen, Pelargonien und Begonien versprechen lange Muttertagsfreude. „Überaus beliebt sind heuer schön gestaltete Kräutervariationen für die Küche, die später im Garten ausgesetzt werden können“, so Pomper. Rosenstöcke zählen ebenfalls zu den Eyecatchern im Pflanzensortiment.

„Unsere Fachbetriebe sind auch jetzt für ihre Kundinnen und Kunden da“, betont Pomper, „und bieten die Gelegenheit, per Telefon oder online Blumen und Pflanzen zu bestellen, natürlich inklusive Beratung und kontaktloser Lieferung.“