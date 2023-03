Breites Grinsen ist inklusive

BMW Z4 M40i

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.324 x 1.864 x 1.304 Millimeter, Radstand 2.470 Millimeter, Wen-dekreis 11,0 Meter, Eigengewicht 1.640 Kilogramm, Kofferraumvolumen 281 Liter.

Motor: Benziner, TwinPower-Turbo, sechs Zylinder in Reihe, 2.998 Kubikzentimeter, 340 PS, 500 Newtonmeter, in 4,5 Sekunden auf Tempo 100, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h (abgeregelt), ab 7,9 Liter (mindestens ROZ 91) pro 100 Kilometer, ab 179 Gramm CO 2 pro Kilometer, Abgasnorm Euro 6d.

Kraftübertragung: Heckantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge).

Preis: ab 77.700 Euro (Testauto, Listenpreis) – adaptives Sportfahrwerk, Sportdifferenzial, Sportbremse, Sportsitze (Leder/Alcantara), Tempomat mit Bremsfunktion, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen.