Ein Blick in die neue Volksschule

Aus der ehemaligen k.u.k. Erbsenfabrik enstand in Zusammenarbeit mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) die erste Volksschule der Gemeinde Bruckneudorf. Lehrerzimmer. Die Pädagoginnen und Pädagogen sollen in der neuen Volksschule angenehme Arbeitsbedingungen vorfinden. Blick in den Gang. Das denkmalgeschützte Gebäude wirkt luftig und modern. Bürgermeister Dreiszker präsentiert beim BVZ-Lokalaugenschein auch eines der zwölf Klassenzimmer. Im ersten Stock. Ein helles Schulgebäude soll das Lernen erleichtern.

