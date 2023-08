Burg Forchtenstein Am 15. August wird der Tag der Forchtensteiner gefeiert

Am 15. August wird in der Burg Forchtenstein der Tag der Forchtensteiner mit einem großen Fest gefeiert. Foto: Friedrich Michael Jansenberger, Friedrich Michael Jansenberger

E in Highlight des Sommers ist, wie schon in den vergangenen Jahren, der Tag der Forchtensteiner am 15. August in der Burg Forchtenstein.

Eröffnet wird das Fest traditionell um 9:00 Uhr mit einer Feldmesse im Burghof, danach sorgt der Musikverein Forchtenstein für die musikalische Unterhaltung und der Sportverein für das leibliche Wohl. Für alle Forchtensteinerinnen und Forchtensteiner ist der Besuch der Ausstellung "Granaten-Fahnen-Grenadiere" an diesem Tag gratis.