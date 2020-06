Das Cafe Goldmark steht als Familienbetrieb mit den Senior-Chefs Paula und Gerhard Posch, sowie den Junior-Chefs Karin und Roman, für DAS Trendlokal im Bezirk.

Es wurde bereits vom Falstaff als eines der besten Kaffeehäuser des Landes ausgezeichnet. Mit seinem außergewöhnlichen Ambiente und seiner hohen Qualität, gilt das Goldmark als beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Das Lokal ist sowohl im modernen, als auch im Stil Alt Wien eingerichtet. In diesem Bereich genießt man besonders die klassische Kaffeehausatmosphäre von früher. Die hofseitige Gartenlounge besticht durch seinen gemütlichen, mediterranen Flair und bietet einen Ort zum entspannen und wohl fühlen.

„Nur das Beste für unsere Gäste“

Das ständige Streben nach Perfektion und den aktuellsten kulinarischen Trends, ist für Junior Chefin Karin eine besondere Herausforderung. Sowohl die Raumdekoration (vor allem Weihnachtsdeko) als auch die Präsentation der Speisen und Getränke, ist meine große Leidenschaft. „Für mich ist es besonders wichtig, immer up to date zu sein, gutes noch besser zu machen“, schildert Junior Chefin Karin. Und das spürt man. Ob das geschmackvolle Interieur des Lokals, oder die Präsentation der köstlichen Eiskreationen, feinster Frühstücksvariationen, Imbisse sowie der erfrischenden Cocktails und Drinks. Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, man sieht die Liebe zum Detail in jeder Hinsicht. „Unser Motto: ‚Das Beste für unsere Gäste und noch mehr.‘ — Wir verwöhnen mit köstlichen, hausgemachten Mehlspeisen. Zubereitet von der Senior Chefin Paula, unsere weit bekannten Apfel- und Topfenstrudel mit hausgemachter Vanillesoße nach Oma´s Rezept, Somlauer Nockerl, Kardinalschnitten und vieles mehr“, so Karin.

Zusätzlich werden feinste Tortenkreationen von der bekannten Wiener Patisserie Landtmann angeboten.

Mal abschalten, sich eine kleine Auszeit gönnen. Genießen Sie Ihren köstlichen (Eis-) Kaffee oder After Work Drink mit Freunden. Wir freuen uns schon sehr, Sie bald als unseren Gast verwöhnen zu dürfen.

Café Goldmark

Hauptstrasse 40

7301 Deutschkreutz

02613/20120 oder 0664/420 28 34