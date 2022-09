Drehscheibe für Nachhaltigkeit und Hilfe

Immer mehr Menschen greifen beim Einkaufen zu Kleidung aus zweiter Hand.

Einerseits um für wenig Geld schicke Mode zu erwerben, andererseits aber auch aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus.

Nachdem die Nachfrage enorm gestiegen ist, bietet nun ein neuer Carla Standort in Oberwart mehr Platz für hochwertige Second-Hand Produkte.

Spenden und einkaufen

So schont ein Einkauf im Carla Shop der Caritas das Geldbörserl, ist klima- und umweltfreundlich und hilft zudem Menschen in Not.

Denn Carla ist eine Drehscheibe der Hilfe: zwischen Spender*innen, Menschen in Not, Umwelt- und preisbewussten Käufer*innen, sowie langzeitarbeitslosen Frauen und Männern.

Die Spender*innen bringen gut erhaltene Produkte zur nächstgelegenen Carla in Eisenstadt und Oberwart. Hier werden die Second Hand Teile im Rahmen eines Beschäftigungsprojekts für Langzeitarbeitslose und von Freiwilligen sortiert, etikettiert und im Shop verkauft.

Frauen, Männer und ganze Familien werden aus diesem Fundus mit Kleidung, Tisch- und Bettwäsche versorgt.

„Viele glauben, dass bei uns nur Menschen in Not mit Caritas Gutscheinen einkaufen können. Im Carla Shop ist aber jeder willkommen - Schnäppchenjäger ebenso wie Menschen, die aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus, preisbewusst und mit gutem Gewissen einkaufen wollen.

Immer beliebter werden die Carla Shops deshalb auch bei der jungen Generation“, betont Pascal Steiner, Leiter Carla Shop in Oberwart. Neben Alltagskleidung und Haushaltswaren finden sich nämlich auch edle Designerstücke oder hippe Retro-Produkte im Sortiment.

Carla Shop Oberwart

Neuer Standort:

Steinamangererstraße 4

7400 Oberwart

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:

09:00 - 12:30 Uhr

13:30 - 17:00 Uhr