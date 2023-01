Digitale Fitness für Schüler

Seit dem Schuljahr 2018/19 wird „Coding und Robotik“ an burgenländischen Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Volksschulen mit großem Erfolg als Wahlpflichtfach, unverbindliche oder verbindliche Übung angeboten. Das Projekt wird von der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland (PPH) begleitet und unterstützt. Ziel des Unterrichts ist es, Probleme aufzugreifen und mit digitalen Techniken strukturiert zu lösen.

Vorführung. Die Schüler der Mittelschule Horitschon zeigten, was sie im Unterricht gelernt haben. Foto: zVg

„Das Land Burgenland hat mit der Einführung des Wahlpflichtfachs ‚Coding und Robotik‘ im Schuljahr 2018/19 an den burgenländischen Mittelschulen bereits sehr früh auf technologische und gesellschaftliche Entwicklungen reagiert und ermöglicht seitdem unseren SchülerInnen eine zukunftsorientierte Bildung auf Höhe der Zeit“, meint Bildungslandesrätin Daniela Winkler.

Die theoretische Grundlage dieses Konzepts, die Verbindung von digital unterstützten Problemlösungsprozessen (Computational Thinking) mit der haptisch erfahrbaren Umsetzung durch Lernroboter (Educational Robotics) wurde bislang von zahlreichen Schulen aus Europa als Basis für eine Entwicklung von schulischen Curricula herangezogen.

„Dieses Wahlpflichtfach soll burgenländische Schülerinnen und Schüler nicht nur auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, auf unterschiedlichen Ebenen komplex zu denken“, so Herbert Gabriel, Vizerektor der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland. Die Mittelschule Horitschon startete bereits 2015 mit dem Unterrichtsfach und zählt zu den Pionieren auf diesem Gebiet.

Mittlerweile haben bereits 5.000 Schüler im Burgenland zumindest ein Jahr lang am „Coding und Robotik“-Unterricht teilgenommen.

Studie bestätigt positive Wirkung

Eine vor Kurzem in Horitschon vorgestellte Studie der PPH und des Bildungsservers Burgenland ergab eine positive Wirkung im Bereich der kognitiven Fähigkeiten und des komplexen Problemlösens bei den Schülern. Unter anderem wird die Fähigkeit zum schlussfolgerndem Denken gesteigert und das schulische akademische Selbstkonzept der Schüler verbessert. Außerdem ergab die Studie, dass der „Coding und Robotik“-Unterricht ein äußerst positives Feedback von der überwältigenden Mehrheit der Schüler erhält. Das Wahlpflichtfach zeigt sich somit als effektiv für die individuelle Entwicklung der Schüler und Schülerinnen. Die Ergebnisse der Studie wurden bereits in internationalen Zeitschriften und Konferenzen vorgestellt und diskutiert und stießen auch international auf großes Interesse.

Thomas Leitgeb (Leiter der Studie sowie des Zentrums für digitale Kompetenz) wurde in ein internationales Expertengremium berufen, das die Implementierung dieser Themenbereiche auf Basis der theoretischen Überlegungen von „Coding und Robotik“ in den USA vorbereiten soll.