Cooler Schwede, elektrifiziert

Eine sanftere Designsprache hat Volvo mit dem XC60 eingeführt. Dem Kompakt-SUV-Erstling der Schweden wurden Rundungen verpasst. Was die bekannte und angestammte Coolness der Marke nicht geschmälert hat, zumal sich der eigentliche Crossover aus Kombi und Sports Utility Vehicle schnell einen soliden Namen gemacht hatte. Was darin resultierte, dass der erste Modellzyklus sich über neun Jahre, von 2008 bis 2017, erstreckte. Mit einer Überarbeitungszäsur im Jahr 2013. In seiner zweiten Generation zeigt der Skandinavier wieder mehr Kante, vor allem anhand des markanten Heckdesigns.

Antriebstechnisch wirkt sich auch im kompakten Hochbeiner das Volvo-Bekenntnis zur Strommobilität aus. Das geht mit mindestens einer milden Hybridisierung einher. Allerdings inklu-diert das nach wie vor auch das Thema Diesel. Die Paradean- triebe sind jedoch die Plug-in-Hybride, der T6 und der T8, beide serienmäßig mit elektrisch generiertem Allradantrieb. Eine Systemleistungsangabe lassen sich die Schweden nicht ent- locken …