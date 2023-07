Alle Gesichter der BVZ von A bis H

Christian Artner

Christian Artner. Foto: zVg

Mitarbeiter im Bezirk Mattersburg

Ich bin bei der BVZ seit ... Dezember 2018.

Dezember 2018. Ich bin bei der BVZ, weil ... ich gerne schreibe.

ich gerne schreibe. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... bin ich meistens zuhause.

Patrick Bauer

Patrick Bauer. Foto: zVg, Jens Krauss

Sportleiter Oberwart, Güssing, Jennersdorf

Ich bin bei der BVZ seit … August 2006.

August 2006. Ich bin bei der BVZ, weil … ich Hobby und Beruf optimal verbinden kann und schon immer sportinteressiert war.

ich Hobby und Beruf optimal verbinden kann und schon immer sportinteressiert war. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … spiele ich Gitarre oder lese.

Andrea Bischel

Andrea Bischel. Foto: zVg

Lektorat (Sport)

Ich bin bei der BVZ seit ... 2012

2012 Ich bin bei der BVZ, weil ... ich die Kolleginnen und Kollegen mag.

ich die Kolleginnen und Kollegen mag. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... bin ich im Garten.

Birgit Böhm-Ritter

Birgit Böhm-Ritter. Foto: zVg, Jens Krauss

Redaktionsleiterin im Bezirk Neusiedl am See

Ich bin bei der BVZ seit... 2010.

2010. Ich bin bei der BVZ, weil.. . kein anderes Medium so nahe an der Leserschaft und der Region dran ist.

. kein anderes Medium so nahe an der Leserschaft und der Region dran ist. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... dann bin ich bei meiner Familie, stehe als Schwimmtrainerin am Beckenrand oder genieße am Segelboot den Neusiedler See.

Dieter Dank

Dieter Dank. Foto: zVg

Mediaberater im Bezirk Oberpullendorf

Ich bin bei der BVZ seit… 2010.

2010. Ich bin bei der BVZ, weil… mir mein Job sehr viel Spaß macht, er facettenreich ist und ein tolles Miteinander im Team herrscht.

mir mein Job sehr viel Spaß macht, er facettenreich ist und ein tolles Miteinander im Team herrscht. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … bin ich laufen, zocke Videogames und verbringe Zeit mit meiner Oma.

Peter Deutsch

Peter Deutsch. Foto: zVg

Sport, 2. Klasse Nord, Bezirk Eisenstadt

Ich bin bei der BVZ seit .. . September 2022.

. September 2022. Ich bin bei der BVZ weil ... Fußball meine Leidenschaft ist und ich mich durch den Beruf intensiv damit befassen kann.

Fußball meine Leidenschaft ist und ich mich durch den Beruf intensiv damit befassen kann. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... befasse ich mich mit meinem Lehramtsstudium oder gehe meinen Hobbys nach.

Alexandra Dutter

Alexandra Dutter. Foto: zVg

Marketing

Ich bin bei der BVZ seit … Dezember 2006.

Dezember 2006. Ich bin bei der BVZ, weil … ich die abwechslungsreiche und kreative Arbeit sehr schätze und mir der Kontakt mit den verschiedensten Menschen große Freude bereitet.

ich die abwechslungsreiche und kreative Arbeit sehr schätze und mir der Kontakt mit den verschiedensten Menschen große Freude bereitet. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … dann bin ich gerne in der Natur unterwegs, um zu wandern oder joggen zu gehen.

Bernhard Fenz

Bernhard Fenz. Foto: zVg

Chef vom Dienst/Sport

Ich bin bei der BVZ seit … dem offiziellen Start im Juli 2003.

dem offiziellen Start im Juli 2003. Ich bin bei der BVZ, weil … diese Aufgabe im Burgenland für mich mehr als ein Job ist. Sie ist nach wie vor eine gelebte Leidenschaft.

diese Aufgabe im Burgenland für mich mehr als ein Job ist. Sie ist nach wie vor eine gelebte Leidenschaft. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … lenke ich mich als Betreuer im Nachwuchsfußball vom Berufsalltag ab und schätze die Zeit mit meiner Familie.

Carina Fenz

Carina Fenz. Foto: zVg

Redaktionsleiterin Oberwart, Güssing, Jennersdorf

Ich bin bei der BVZ seit ... 2008.

2008. Ich bin bei der BVZ, weil ... ich der Überzeugung bin, dass gut gemachter Lokaljournalismus etwas wert sein sollte. Die qualitativ hochwertigen Berichte tragen auch dazu bei, die Meinungsvielfalt im Land zu stärken.

ich der Überzeugung bin, dass gut gemachter Lokaljournalismus etwas wert sein sollte. Die qualitativ hochwertigen Berichte tragen auch dazu bei, die Meinungsvielfalt im Land zu stärken. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... dann trinke ich gerne Wein und verbringe Zeit mit Familie und Freunden.

Daniel Fenz

Daniel Fenz. Foto: zVg

Mitarbeiter im Sport, Bezirke Oberwart, Güssing, Jennersdorf

Ich bin bei der BVZ seit ... 1. November 2001 (vor 2003 OZ).

1. November 2001 (vor 2003 OZ). Ich bin bei der BVZ, weil ... es mir Spaß macht, unter Leuten zu sein und von Menschen/Sportlern zu berichten.

es mir Spaß macht, unter Leuten zu sein und von Menschen/Sportlern zu berichten. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... bin ich in meinem Hauptberuf, im Dienste des Landes Burgenland, Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, unterwegs.

Luise Fenz

Luise Fenz. Foto: zVg

Korrekturleserin Südburgenland/Sport

Ich bin bei der BVZ seit … August 2022.

Ich bin bei der BVZ, weil … ich durch die Tätigkeit meines Vaters im Sport schon seit Langem an der Zeitung interessiert bin und mir die Arbeit beim Lektorat einfach Spaß macht.

ich durch die Tätigkeit meines Vaters im Sport schon seit Langem an der Zeitung interessiert bin und mir die Arbeit beim Lektorat einfach Spaß macht. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … besuche ich die 7. Klasse des BG Babenbergerring Wiener Neustadt und tanze leidenschaftlich gerne.

Heike Fenz-Bammer

Heike Fenz-Bammer. Foto: zVg

Assistentin der Geschäftsführung und Chefredaktion, BVZ-Marketing

Ich bin bei der BVZ seit ... 2003.

2003. Ich bin bei der BVZ, weil ... ich seit der ersten Stunde die Mitarbeiterin im Hintergrund der BVZ-Familie bin und es nach wie vor Spaß macht, meinen abwechslungsreichen Arbeiten nachzugehen.

ich seit der ersten Stunde die Mitarbeiterin im Hintergrund der BVZ-Familie bin und es nach wie vor Spaß macht, meinen abwechslungsreichen Arbeiten nachzugehen. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... genieße ich meine Freizeit mit meiner Familie, bin ich in meinem Garten oder lese ein gutes Buch.

Philipp Frank

Philipp Frank. Foto: zVg, Jens Krauss

Sportleiter Eisenstadt und Neusiedl

Ich bin bei der BVZ seit ... Beginn an – und davor war ich schon zwei Jahre bei der NÖN Mattersburg und der Oberwarter Zeitung.

Beginn an – und davor war ich schon zwei Jahre bei der NÖN Mattersburg und der Oberwarter Zeitung. Ich bin bei der BVZ, weil ... ich mein Hobby (vor allem Fußball) zum Beruf machen konnte.

ich mein Hobby (vor allem Fußball) zum Beruf machen konnte. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... verbringe ich meine Freizeit mit meiner Familie und meinen Freunden.

Petra Ganzwohl

Petra Ganzwohl. Foto: zVg

Mitarbeiterin im Bezirk Mattersburg

Ich bin bei der BVZ seit ... April des vergangenen Jahres.

April des vergangenen Jahres. Ich bin bei der BVZ, weil ... ich schon immer gerne einen Beruf ausüben wollte, der mit Schreiben zu tun hat. Bei der BVZ habe ich beruflich genau das gefunden, was mich eigentlich immer interessiert hat.

ich schon immer gerne einen Beruf ausüben wollte, der mit Schreiben zu tun hat. Bei der BVZ habe ich beruflich genau das gefunden, was mich eigentlich immer interessiert hat. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... dann studiere ich an der FH Wiener Neustadt „Journalismus und Unternehmenskommunikation“. Auch fotografiere und lese ich in meiner Freizeit gerne.

Gerhard Gavenda

Gerhard Gavenda. Foto: zVg

Korrekturleser

Ich bin bei der BVZ seit … Februar 2020.

Februar 2020. Ich bin bei der BVZ, weil … ich als Korrekturleser interessante Nachrichten immer schon vorab lesen kann.

ich als Korrekturleser interessante Nachrichten immer schon vorab lesen kann. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … bin ich vielseitig unterwegs.

Alexandra Gollubics-Prath

Alexander Gollubics-Prath. Foto: zVg

Mitarbeiterin in der Redaktion Eisenstadt

Ich bin bei der BVZ seit … den Anfängen, mit einer mehrjährigen Unterbrechung.

den Anfängen, mit einer mehrjährigen Unterbrechung. Ich bin bei der BVZ, weil … ich gerne schreibe, recherchiere sowie Land und Leute einfach mag.

ich gerne schreibe, recherchiere sowie Land und Leute einfach mag. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... genieße ich die Zeit mit Familie, Freunden oder einem guten Buch.

Daniel Gottfried

Daniel Gottfried. Foto: zVg

Mitarbeiter in der Redaktion Neusiedl am See

Ich bin bei der BVZ seit … November 2021.

November 2021. Ich bin bei der BVZ, weil … ich gerne unter Leuten bin.

ich gerne unter Leuten bin. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … mache ich gerne Musik.

Michaela Grabner

Michaela Grabner. Foto: zVg, Jens Krauss

Chefin vom Dienst Burgenland, Redaktionsleiterin Oberpullendorf

Ich bin bei der BVZ seit ... 2003.

2003. Ich bin bei der BVZ, weil ... ich gern mit Menschen jeden Alters kommuniziere, es mir Spaß macht, ihre persönlichen Geschichten und Erlebnisse zu begleiten und niederzuschreiben und ich es interessant finde, sich in der täglichen Arbeit mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen zu dürfen.

ich gern mit Menschen jeden Alters kommuniziere, es mir Spaß macht, ihre persönlichen Geschichten und Erlebnisse zu begleiten und niederzuschreiben und ich es interessant finde, sich in der täglichen Arbeit mit vielen unterschiedlichen Themen beschäftigen zu dürfen. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... unternehme ich etwas mit der Familie oder Freunden, wie Spiele- und Sportnachmittage, Feste, Ausflüge und Reisen.

Bettina Granabetter

Bettina Granabetter. Foto: zVg

Sekretariat

Ich bin bei der BVZ seit … Februar 2006.

Februar 2006. Ich bin bei der BVZ, weil … man hier viele interessante Menschen kennenlernt.

man hier viele interessante Menschen kennenlernt. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … bin ich bei meiner Familie oder treffe mich mit guten Freunden.

Markus Gyaky

Markus Gyaky. Foto: zVg, Jens Krauss

Mediaberater Bezirke Oberwart, Güssing, Jennersdorf

Ich bin bei der BVZ seit … 2003 (mit 1 Jahr Unterbrechung).

2003 (mit 1 Jahr Unterbrechung). Ich bin bei der BVZ, weil … ich Interesse am Geschehen in der Region habe.

ich Interesse am Geschehen in der Region habe. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … bin ich segeln in Kroatien, oder mache Ausfahrten mit meinem Oldtimer.

Gregor Hafner

Gregor Hafner. Foto: zVg

Fotograf

Ich bin bei der BVZ seit ... Beginn an (2003).

Beginn an (2003). Ich bin bei der BVZ, weil ... ich gerne unter Menschen bin und gerne Personen fotografiere.

ich gerne unter Menschen bin und gerne Personen fotografiere. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... bin ich bei meiner Familie (3 Enkelkinder) und Freunden oder beim Roten Kreuz.

Marco Haider

Marco Haider. Foto: zVg

1. Klasse Nord Sportteil

Ich bin bei der BVZ seit ... Mai 2021.

Mai 2021. Ich bin bei der BVZ, weil ... ich schon seit klein auf Sportjournalist werden wollte und ich bei der BVZ die Chance bekommen habe, meinen Traum auszuleben.

ich schon seit klein auf Sportjournalist werden wollte und ich bei der BVZ die Chance bekommen habe, meinen Traum auszuleben. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... studiere ich an der Universität Wien oder spiele selbst Fußball bei meinem Heimatverein SC Apetlon.

Kevin Hasler

Kevin Hasler. Foto: zVg

Mitarbeiter im Fußballbereich (1. und 2. Klasse Süd)

Ich bin bei der BVZ seit ... 2019

2019 Ich bin bei der BVZ, weil ... ich hier mein Hobby zum Beruf gemacht habe.

ich hier mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, ... trifft man mich am Fußballplatz.

Dietmar Heger

Dietmar Heger. Foto: zVg, Jens Krauss

Sportleiter Oberpullendorf

Ich bin bei der BVZ seit … 2004.

2004. Ich bin bei der BVZ, weil … ich mich gerne mit Sport beschäftige und mir Schreiben Spaß macht.

ich mich gerne mit Sport beschäftige und mir Schreiben Spaß macht. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … dann findet ihr mich auf dem Fußballplatz und ab und zu daheim.

Alexander „Lexi“ Horvath

Alexander "Lexi" Horvath. Foto: zVg, Jens Krauss

Fotograf

Ich bin bei der BVZ seit … Oktober 2001. Damals noch OZ (Oberwarter Zeitung).

Oktober 2001. Damals noch OZ (Oberwarter Zeitung). Ich bin bei der BVZ, weil … es da einen guten Kaffee gibt.

es da einen guten Kaffee gibt. Wenn ich nicht bei der BVZ bin, … müsste ich mir sie kaufen.

Thomas Hottwagner

Thomas Hottwagner. Foto: zVg

Mediaberater Bezirk Eisenstadt