Kommt für einen Sonnentag zu uns!

Die Freizeitanlage Pusztasee - am Rande der Gemeinde Andau - bietet unvergessliche Erlebnisse für die ganze Familie:

Schwimmen im bis zu 12 Meter tiefen, klaren Wasser, zwei Wasserrutschen und der beliebte Treffpunkt, die fix installierten „Inseln im See“ mitten im Wasser. Ein neues Sprungbrett ergänzt ab 2021 das Angebot.

Die große, gepflegte Liegewiese , das überdachte Sandbecken , der Kletterturm und der Sandspielplatz für die Kleinsten lassen keine Wünsche offen. Kulinarisch umsorgt werden Gäste das ganze Jahr über vom beliebten Tauber am See , dem Restaurant direkt am Gelände des Pusztasees.

Sportangebote rund um den Pusztasee laden ein!

Tennisprofis können die drei Tennisplätze mit Flutlichtanlage nutzen – aber auch Anfängern steht die Anlage offen, um unter fachkundiger Anleitung ihre ersten Aufschläge zu üben. Alle die gerne mehr Action haben, können sich auf einem der Beachvolleyballplätze oder dem Beachsoccerplatz austoben.

Wem das noch nicht genug ist, findet im Ort Andau einen Fun Court mit Basketballplatz , Skatebahn und Street Soccer Platz.

Eintrittspreise

Erwachsene: 4,-

Kinder: 2,-

Senioren: 3,-

Tourismusverband Andau

Hauptgasse 1

7163 Andau

0664 406 68 75

office@andau.info

www.andau.info