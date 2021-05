Auf der Spur der Ahnen vor 100 Jahren

Eine Rätsel-Tour in Escape Room-Manier mit geschichtlichem Hintergrund unter dem Titel „Zeitreise ins Ungewisse“. Was braucht man dazu? Alle fünf Sinne zum Lösen der verschiedenen Rätsel in den Gemeinden, ein Fahrrad und ein bisschen Zeit für einen entspannten Tag am Neusiedler See-Radweg.

„Die unberührte Natur mit dem Fahrrad entdecken, dabei die Geschichte des Burgenlands mit innovativen Rätseln erleben und einen Kriminalfall lösen – das bietet die 1. History-Bike-Escape-Tour Österreichs“, bringt es Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel auf den Punkt.

Die Jungunternehmerin Nina Meran ist der kreative Kopf einer Reihe von Escape-Spielen im Indoor- und Outdoor Bereich und baute auf das 100-jährige Bestehen des Burgenlands ein Rätsel auf: „Geburtstage gehören kräftig gefeiert und laden ein, einen Rückblick über die vergangenen Jahrzehnte zu ziehen. Was passt besser, als eine Reise in die Vergangenheit?“, fragt sich die 27-jährige Parndorferin, die kleine Hinweise auf das Rätsel gibt, „zwei Jugendliche suchen die Spuren ihrer Ahnen und finden versteckte Hinweise in den verschiedensten Gemeinden rund um den Neusiedler See, tauchen ein in das Leben rund um das Jahr 1921 und decken mit allen fünf Sinnen finstere Machenschaften auf.“

Mit allen fünf Sinnen zum Erfolg

Dabei lernen die Rad-Detektive den Neusiedler See-Radweg und die angrenzenden Ortschaften kennen und erfahren interessante Informationen über die Entstehung des Burgenlandes. „Geschichte muss nicht langweilig sein“, ergänzt Meran, die bereits im Vorjahr das 1. Outdoor-Escape-Spiel Burgenlands zum Start der großen Sommerferien in Podersdorf am See ins Leben gerufen hat. Danach folgte das Wine-Escape-Spiel „Novinophobia“, die Angst davor, dass der Wein ausgeht, kombiniert mit Weinverkostungen in drei Weingütern. Über Weihnachten ergänzte Lake´s Escape sein Repertoire mit einem kostenlosen Online-Escape-Spiel, „Frostiges Delirium“, für zuhause. „Ich wollte einfach den Trend von Wien ins Burgenland holen und ein Rätsel mit allen fünf Sinnen erstellen“, schildert die Entwicklerin von Escape-Formaten, die selbst leidenschaftlich Escape-Räume besucht. Der Erfolg gibt ihr Recht, mittlerweile versuchten sich schon mehr als 1.500 Detektive an den verschiedenen Rätseln, Tendenz steigend.

Geschichtliche Rätsel-Tour entlang des Neusiedler See-Radweges

Ihr neuestes Projekt, die 1. History-Bike-Escape-Tour Österreichs „Zeitreise ins Ungewisse“ kann in Neusiedl am See, Rust oder Podersdorf am See gestartet werden. Die Detektive erhalten ein Rätselpaket voller Hinweise und Hilfsmaterialien, gemeinsam im Team radeln sie von einem Rätsel zum nächsten und kommen der mysteriösen Spur näher. Die Route verläuft am beliebten Neusiedler See-Radweg in den Ortschaften Neusiedl am See, Jois, Winden am See, Weiden am See, Breitenbrunn am Neusiedlersee, Purbach am Neusiedler See, Donnerskirchen, Oggau am Neusiedler See, Rust und Podersdorf am See.

Die sportlichen Detektive kommen mit der Abkürzung über die Fährverbindung Rust-Podersdorf auf eine Strecke von rund 43 km bzw. auf ca. 65 km mit der Fähre Mörbisch-Illmitz. Beim Vorzeigen des Rätselrucksacks gibt es einen Rabatt auf die Fährentickets.

Alle Lake’s Escape-Games sind buchbar unter der Homepage www.lakesescape.at!