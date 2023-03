„Die Gefahr besteht zu jeder Zeit“

BVZ: Welche Dinge sind offensichtlich von einem Blackout betroffen und welche nicht offensichtlich?

Klein: Neben Offensichtliches wie Licht, Heizung, Kühlgeräte, Kochen, Kommunikation, Sicherheitssysteme, Alarmierung der Einsatzorganisationen, medizinische Geräte etc., können auch die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Logistik, Transport, Warenverkehr- und Produktion und Pflegeeinrichtungen betroffen sein.

BVZ: Welche Maßnahmen sollten Privatpersonen treffen?

Klein: Auch im Bedacht auf andere Krisen sollte man ca. 14 Tage autark (ohne einkaufen) leben können und Vorräte von haltbaren Lebensmitteln (ca. 2000 kcal pro Person pro Tag) und Getränkevorräte (ca. 2-3 Liter pro Person pro Tag) anlegen. Während eines Blackouts sollte man so wenig als möglich verderben lassen, da es über Wochen Lieferengpässe geben kann. Hygieneartikel, batteriebetriebene LED-Lampen, Kerzen sowie batteriebetriebene Radios (auch Autoradios) gehören zur Grundausstattung. Man sollte sich eine alternative Heiz- und Kochmöglichkeit zurechtlegen. Wichtig sind auch Nachbarschaftshilfe und Zusammenhalt und die dadurch erreichte Einsparung von Ressourcen. Ganz besonderes Augenmerk ist auf eine gut sortierte Hausapotheke und einen Vorrat an lebensnotwendigen Medikamenten zu legen.

BVZ: Wie sind Institutionen und Systemerhalter ausgestattet?

Klein: Die Bürgermeister sind laut Gesetz bei Krisen und Katastrophen die Behördeneinsatzleiter vor Ort. Leider ist das den meisten noch nicht bewusst. Da dieses Bewusstsein fehlt, ist auch die Vorsorge noch sehr stark ausbaufähig. Die Feuerwehren werden die einzigen Einsatzorganisationen sein, die flächendeckend noch irgendwie handlungsfähig sind. Es fehlt aber leider noch immer am nötigen Bewusstsein und einer Struktur von oben. Bis dato gibt es leider nur wenige Einzelkämpfer, die wirklich auch schon Maßnahmen umgesetzt haben. Wir in Günseck sind recht gut aufgestellt. Wir haben einen 45-seitigen Einsatzplan und die erforderlichen Ressourcen. Der Plan wird regelmäßig beübt und kann jederzeit im Ernstfall in die Tat umgesetzt werden.

BVZ: Was sollte man während eines Blackouts vermeiden?

Klein: Orte mit Menschenansammlungen, zum Vorräte kaufen ist es jetzt zu spät, oder gefährliche Arbeiten (Verletzungsgefahr), da die Rettungskette nicht funktioniert und die Krankenhäuser im Notbetrieb laufen und überlastet sein werden. Unnötige Autofahrten sollten vermieden werden, sowie Eigenbrötelei, denn Zusammenhalt ist wichtig für die Psyche und schont Ressourcen. Vorsicht beim Umgang mit offenem Feuer wegen CO-Vergiftungsgefahr und Bränden.

BVZ: Wie funktioniert dann die Kommunikation? Klein: Handy, Festnetz Internet, TV fallen zeitgleich oder nach ein paar Stunden nach dem Strom aus. ORF-Radio sollte noch über Tage weiter funktionieren. Private Kommunikation ist sehr schnell nicht mehr vorhanden (außer mit Funkgeräten über kurze Distanzen). Regional kann über den Fahrzeugfunk der Feuerwehren ortsübergreifend gefunkt werden. Auf Grund des Kommunikationsausfalles wird die Rettungskette um das x-fache verlängert sein.

BVZ: Welche Mythen gibt es?

Klein: Was Mythos und was Wahrheit war, wissen wir nach dem Blackout. Einer der größten Mythen oder Irrtümer ist aber mit Sicherheit die Aussage: „Es ist ja bis jetzt nichts passiert – warum sollte in Zukunft etwas passieren?“ Der Umstieg auf erneuerbare Energie (PV- und Windkraftanlagen) und gleichzeitige Ausstieg aus fossilen Energieträgern erfordert einen massiven Ausbau der Netz- und Großspeicherinfrastruktur. Leider hält dieser Ausbau, der aus technischer Sicht unumgänglich ist, bei weitem nicht mit dem Zubau von PV und Windrädern schritt. Solange diese Situation so bleibt, gehört ein Blackout aus rein technischer Sicht, keines Wegs in das Reich der Mythen. Die Gefahr von Cyberangriffen und Terroranschlägen ist ebenfalls keineswegs Phantasie oder Schwarzmalerei. Wir müssen lernen, Tatsachen zu akzeptieren und zu handeln. Das hat nichts mit Angstmache zu tun.