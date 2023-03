Duale Akademie für AHS-Absolventen

Die Duale Akademie bietet eine attraktive Ausbildung nach der Matura. Sie punktet mit spannenden Berufsbildern für Schlüsselfachkräfte und einem hochwertigen Bildungsabschluss. Diese Ausbildung wird österreichweit angeboten – in den Bereichen Applikationsentwicklung-Coding, Elektrotechnik, Mechatronik und Speditionskaufmann/ Speditionskauffrau. Die Trainees absolvieren ihre praktische Ausbildung in ausgewählten Unternehmen. Die fachliche Theorie wird an Kompetenzzentren in Berufsschulen, Fachhochschulen oder in Erwachsenenbildungseinrichtungen erworben. Die Ausbildungszeit beträgt zwei bis maximal drei Jahre. Der Abschluss mit dem Titel „DA Professional“ wird ermöglicht. Die Ausbildungsbetriebe können sich somit als moderner und attraktiver Ausbildungsbetrieb positionieren und von attraktiven Fördermöglichkeiten profitieren.