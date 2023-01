Angebot trifft Nachfrage

Zwei attraktive Ausbildungsschwerpunkte

NEU Gesundheit und Umwelt #gesu

Kommunikations- und Mediendesign #komm

Die ecole güssing ist eine berufsbildende mittlere und höhere Schule in familiärer Atmosphäre mit sehr guter digitaler und praxisorientierter Ausstattung. Mit Kreativität, einer fundierten Wirtschafts- und Sprachausbildung, Gesundheitsbewusstsein, Nachhaltigkeit und vielseitigen Zusatzqualifikationen orientiert sich diese Schule an den Anforderungen der Berufswelt. Ziel ist die optimale Vorbereitung auf Beruf UND Studium in einer immer komplexeren und digitalisierten Welt.

Entrepreneurship (unternehmerisches Know-how)

Juniorfirmen (Start-up in der Schule)

COOL – Cooperatives Offenes Lernen

SAP und Projektmanagement

Soft Skills (persönliche u. soziale Kompetenzen)

Erasmus+

Green Future Zertifikat (internationales Label)

Englisch, Französisch, Spanisch

Unternehmer:innenprüfung und Lehrabschlüsse als Bürokaufmann/-frau bzw. Restaurantfachmann/-frau sind bei einem positiven Abschluss in beiden Schulformen inkludiert, in der HBLW zusätzlich noch die Lehrabschlüsse als Koch/Köchin, Hotel- u. Gastgewerbeassistent:in, Tourismuskauf-, Medienfachmann/-frau und Mediendesigner:in.

Optional kann die Spezialausbildun zum/zur Abfallbeauftragten in Kooperation mit dem BMV absolviert werden. Diese Lehrabschlüsse sind kostenlos und erfordern kein weiteres Jahr in einer Berufsschule oder einem Betrieb.

Nach der Matura gibt es durch die Kooperation mit der FH Burgenland in dieser eine fixe Anrechnung von Lehrveranstaltungen für Absolvent:innen der ecole güssing. Gleiches gilt für die Absolvent:innen der Fachschule bei Fortsetzung der Ausbildung an der SOB Pinkafeld.