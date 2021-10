Matura mit Lehrabschlüssen

Die ecole güssing ist eine berufsbildende mittlere und höhere Schule in familiärer Atmosphäre und mit sehr guter digitaler und praxisorientierter Ausstattung, die auf vielfältige und umfassende Kompetenzen in Fachtheorie, Fachpraxis, Allgemeinbildung und individu-elle Betreuung setzt und sich an den Anforderungen der Berufswelt orientiert.

ecole



Unternehmer/innenprüfung und Lehrabschlüsse als Restaurantfachmann/-frau bzw. Bürokaufmann/-frau sind in beiden Schulformen bei einem positiven Abschluss inkludiert, in der HW zusätzlich noch der Lehrabschluss als Koch/Köchin, Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Tourismuskauf-, Medienfachmann/frau und Mediendesigner/in.

Diese Lehrabschlüsse sind kostenlos und erfordern kein weiteres Jahr in einer Berufsschule oder einem Betrieb. Nach unserer Matura gibt es in der FH Pinkafeld in „Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung“ eine fixe Anrechnung von Lehrveranstaltungen, ebenso in der FH Eisenstadt im Bereich „Information, Medien & Kommunikation“ und für die Absolvent/innen der FW in der SOB Pinkafeld.

Im Leben lernen – im Lernen leben

Theorie – Praxis – Kooperationen mit der Wirtschaft, der SOB Pinkafeld, der FH Bgld. und anderen Schulen für eine gute Vorbereitung auf Studium UND Beruf.

Gesund und fit durch den Schultag

Mit ausreichender Bewegung, Gesundheitspsychologie, „health 4you“-Stunden, abwechslungsreicher Ernährung u.a. tragen wir bewusst zu einem gesunden Lebensstil unserer Schüler/innen bei: von MO - DO frisch zubereiteter Mittagstisch, vegetarische Speisen und BIO-Jausenbuffet am Donnerstag.

Infos unter: www.ecole.at