Deine Lehre bei Coca-Cola

Als einer der führenden heimischen Getränkepartner versorgt Coca-Cola HBC Österreich den gesamten österreichischen Markt mit einem auf die Bedürfnisse der Konsument:innen abgestimmten Produktsortiment – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Das Unternehmen beschäftigt rund 900 Mitarbeitende in Österreich - im hochmodernen Produktions- und Logistikzentrum in Edelstal bzw. in regionalen Verkaufszentren und Auslieferungslagern.

Dafür brauchen wir ein starkes Team aus herausragenden Mitarbeitenden, die ihr Potenzial bei uns voll und ganz entfalten wollen.

Unterschiedliche Jobprofile bieten zahlreiche Entwicklungs- und Karrierechancen. Dabei konzentrieren wir uns besonders auf die gezielte und langfristige Förderung von Nachwuchstalenten.

Unser Team ist das Herzstück unserer Organisation, denn wir profitieren stark von den Fähigkeiten, der Erfahrung und dem Engagement der unterschiedlichen Menschen, die mit uns arbeiten.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit auf allen Ebenen – dies spiegelt sich in unserer Unternehmenskultur und durch unser Diversity & Inclusion Netzwerk „come as you are“ wider.

Interesse geweckt?

Dann nutze deine Chance und werde Teil unseres motivierten Teams!

Du profitierst von zahlreichen Benefits und wir bieten diverse Entwicklungsmöglichkeiten, um dein Potenzial während und nach erfolgreicher Ausbildung optimal auszuschöpfen. Zudem unterstützen wir dich gerne bei der Möglichkeit, deine Lehre mit Berufsmatura abzuschließen, denn wir gewinnen immer GEMEINSAM!

Unter folgendem QR-Code geht’s gleich direkt zur Ausschreibung, wir freuen uns auf deine Bewerbung: