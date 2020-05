Gepflegte Liegewiesen mit großen schattenspendenden Bäumen laden zum Sonnenbaden, Entspannen oder einfach nur Träumen ein. Unsere kleinen Gäste vergnügen sich am liebsten im Kinder-Frisch-Wasserbecken mit Rutsche und im Spielbach aus Natursteinen. Danach toben sie sich am großen Kinderspielplatz aus.

Sportbegeisterte können auf den vier Beach-Volleyballplätze baggern, auf der Spielwiese Frisbee werfen oder Fußball spielen, sowie sich ein packendes Tischtennismatch liefern. Angrenzend zum Strandbad gibt es einen Bootsverleih mit diversen Möglichkeiten: Tretboote, Elektroboote, Stand-Up Paddles oder eine gemütliche Ausflugsschifffahrt mit der Neptun.

Wer gerne Wind und Welle mag, nutzt den See zum Kiten, Surfen oder Segeln! In der Segelschule Neusiedl am See gibt es dazu ein tolles Kursangebot für Groß und Klein . Wer einen Liegeplatz oder eine Surfbox mieten möchte, der ist bei den Freizeitbetrieben Neusiedl am See richtig.

Kulinarisch werden Sie verwöhnt von unserem Seapoint-Verkaufskiosk, der Steppenbar, der Mole West, Marco’s Snackbar oder Heiling-Eis!

Kassenöffnungszeiten:

Bis 27.9.2020

MO - SO, 8.00 - 18.00 Uhr

Öffentliche Anreise mit 1 Euro Shuttlebus zwischen Bahnhof Neusiedl am See (Haltestelle Bahnhof – Hauptplatz – Seebad) im Juli und August an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

Freizeitbetriebe Neusiedl am See

Strandbad: 02167/3400-20

seebad@neusiedlamsee.at

Büro: 02167/3400-70

fzb@neusiedlamsee.at