„Arbeiten wo andere Urlaub machen bedeutet durchaus täglich viele Herausforderungen zu meistern. Bei uns steht dabei aber nichts desto trotz Teamarbeit und Zusammenhalt im Vordergrund – sowohl bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch in der Ausbildung selbst“, erklärt Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge. „Damit sich junge Menschen aber bereits im Vorfeld ein besseres Bild machen können, haben wir nun Videos erstellt, die zeigen sollen, dass es in dieser Arbeitswelt durchaus vieles zu meistern gilt, unsere Lehrlinge aber mit Begeisterung ihre Karriere starten.“

Derzeit arbeiten insgesamt 17 Lehrlinge in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen in der St. Martins Therme & Lodge. „Für September haben wir wieder fünf Positionen zu besetzen“, meint Personalchef Erich Mannsberger. „Hier suchen wir speziell junge Menschen, die sich für die Lehrberufe Hotel- und Gastgewerbeassistent/in, Restaurantfachmann/frau, Koch/Köchin oder Hotelkaufmann/frau interessieren. Wer Leidenschaft für Qualität und erstklassiges Service bieten möchten, ist bei uns genau richtig.“ Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre, sie ist praxisorientiert und umfasst eine theoretische Ausbildung in der Berufsschule sowie weiterbildende interne und externe Fachseminare – zudem ist die Lehre auch mit Matura kombinierbar.

Die Lehrlinge selbst geben gerne Einblick in ihre Tätigkeiten. So weiß beispielsweise Elias Wiedenhofer, Kellner-Lehrling, zu erzählen: „Als Ausbildungsplatz ist es hier wunderbar, weil man sich wirklich alles anschauen und dann entscheiden kann, wohin man sich selbst weiterbilden will.“ Und Karina Peck, Rezeptionistin sagt: „Ich arbeite sehr gerne mit Menschen, deshalb bin ich in der Gastronomie, das macht mir Spaß.“

Bewerbungen können an karriere@stmartins.at gesendet werden. Weitere Infos zur Lehre in der St. Martins Therme & Lodge sowie der direkt Pfad zu den Videos: https://karriere.stmartins.at





Nähere Informationen unter www.stmartins.at