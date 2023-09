EZE – Shoppingerlebnis baut aus

Das neue Business & Health Center in der Ruster Straße am EZE-Areal in Eisenstadt punktet mit einem Top-Standort und nachhaltiger Architektur. Auf fünf Ebenen haben fünf Mieter ihren zukünftigen Platz gefunden und freuen sich über eine traumhafte Aussicht mit einer passenden Funktionalität der Räumlichkeiten für die jeweilige Nutzung. PEV-Projektentwicklung und -vermarktung GmbH hat den Bedarf an Büroflächen und Ordinationen erkannt und mit dem Architekturbüro Kaltenbacher das innovative Konzept Business & Health Center (BHC) im Februar 2021 entwickelt. Das neue Gebäude hat eine Nutzfläche von 2.700 Quadratmetern und wertet durch seine architektonische Bauweise die urbane Umgebung nachhaltig auf.

Der Media Markt ist der neueste Ausbau des EZE an der Ruster Straße. Foto: zVg EZE

Matthias Zachs und Günter Buchinger, die Geschäftsführer des Projektentwicklers, klären auf: „Als Kapitalgesellschaft, in der auch Raiffeisen engagiert ist, haben wir erfahren, dass Uniqa einen neuen Standort für die Landesdirektion und das Servicecenter sucht. Wichtig war etwas zu finden, das leicht erreichbar ist und in der Nähe des Zentrums liegt. Als größter Mieter nutzt Uniqa ein Drittel der Gesamtfläche. Mit dem Zuschlag der Versicherung fiel auch der Startschuss für das Projekt.

Eine weitere Besonderheit des Projekts: Sämtliche Mieter wurden bereits in der Bauphase eingebunden. „Die Mieter bekommen von uns die rohe Hülle und können ihre zukünftigen Räumlichkeiten selbst gestalten“, erklären Zachs und Buchinger. Der Bau des Komplexes wurde im Oktober 2021 gestartet. Namhafte Professionisten wurden in das Konzept eingebunden und arbeiteten mit Hochdruck an der Fertigstellung, welche im Februar 2023 erfolgte.

Bei der Planung des Projektes war die Klimaneutralität ein wesentlicher Punkt. Das Gebäude ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet und es werden energietechnische und nachhaltige Technologien eingesetzt. Mit 16,5kWp und einer Leistung von 17.000kWh pro Jahr können mit der installierten PV-Anlage Beleuchtung und Klimatisierung betrieben werden. Die Beheizung erfolgt über einen Fernwärmeanschluss der Burgenland Energie. In der Übergangszeit kann auch mit einer Wärmepumpe geheizt werden. Alle Büros wurden auf Mieterwunsch zusätzlich mit einer Klimaanlage ausgestattet.

Das Gebäude mit Tiefgarage ist mit vier Vollgeschoßen und einem zurückgesetzten Dachgeschoß konzipiert und vorwiegend für Büronutzung ausgestattet. Auch die oft schwierige Parkplatzsuche in Eisenstadt hat beim BHC ein Ende. Ca. 18 Tiefgaragenplätze stehen für Mitarbeiter zur Verfügung, neun davon mit E-Tankstelle. Direkt vor dem Gebäude finden sich sieben Kundenparkplätze und rund 30 weitere Stellplätze auf der Fläche südlich des BHC. Für Mieter als auch Kunden stehen neben mehreren E-Tankstellen auch ausreichend Fahrradabstellplätze zur Verfügung. Die Kosten des Projektes belaufen sich auf rund neun Millionen Euro.

Im nunmehr vollvermieteten Büroturm fanden eine Versicherungsgesellschaft, ein Medienverlag, eine Steuerberatungskanzlei, ein Facharzt für Orthopädie und ein Facharzt mit seiner Ordination für Ästhetik ihre Heimat. Den Ausschlag für die Wahl in das BHC zu siedeln, gab neben dem top Standort die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten, welche optimal nach den Bedürfnissen der Mieter aufgeteilt wurden und für ein angenehmes Raumgefühl sorgen.

Auch die gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Bussen oder Bahn, mit dem Privat-PKW oder dem Fahrrad sowie genügend Parkmöglichkeiten für Kunden und Mitarbeiter geben dem Standort ein gesundes Umfeld. Besonders hervorgehoben wird die gute Zusammenarbeit mit den Bauherren und der Betreuung vor Ort in sämtlichen Angelegenheiten. Auch auf den Terrassen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit einfach draußen kurz abzuschalten und neue Kraft zu tanken.

EZE Einkaufszentrum Eisenstadt

Das EZE ist eines der modernsten Gebäude auf der Ruster Straße. Foto: zVg EZE

Das EZE-Einkaufszentrum Eisenstadt mit knapp 40 Shops mit exklusiven Marken und Modelabels sowie zahlreiche gemütliche Lokale und Kaffeehäuser unter einem Dach machen den Einkaufsbummel zum entspannten Einkaufserlebnis für Jung und Alt. Seit Herbst 2003 ist das EZE ein fixer Bestandteil der Eisenstädter Handelsszene und wird als das „Wohnzimmer der Eisenstädter“ bezeichnet. Dazu hat sich das EZE auch als beliebter Treffpunkt etabliert, wo man immer wieder Freunde und Bekannte in gemütlicher Atmosphäre trifft.

Zum 20-jährigen Jubiläum wurde eine EZE-Erweiterung in Form einer vorgelagerten Fachmarktzeile direkt beim Eingang 2 mit einer Nutzfläche von 4.500 Quadratmetern gebaut. „Das Architekturbüro Kaltenbacher hat auch dieses innovative Konzept für uns entwickelt“, so die EZE-Geschäftsführer Günter Buchinger und Matthias Zachs.

Der Startschuss für den Zubau und die Neugestaltung der Außenanlage war im August 2022 und auch hier waren namhafte Professionisten aus der Umgebung in das Bauprojekt eingebunden, welche mit Hochdruck an der Fertigstellung gearbeitet haben. Auch bei dieser Planung des Projektes war der Klimagedanke ein wichtiges Anliegen. So wurde die Erweiterung mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, welche den Strombedarf des gesamten Centers abdeckt. Ebenso wurden energietechnisch nachhaltige Technologien eingesetzt. Somit wird ein wesentlicher Beitrag zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit geleistet.

„Damit die Kunden und Mitarbeiter ausreichend Parkmöglichkeiten vorfinden, wurde die Außenanlage komplett neugestaltet. Viel Wert wurde auf die Begrünung, Bepflanzung mit Bäumen, Schaffung mehrerer E-Tankstellen und ausreichend Fahrradplätze gelegt, um bewusst einen Wohlfühlcharakter zu vermitteln“ so Günter Buchinger. Der Bau und die Erweiterung am EZE-Areal schaffen weitere Arbeitsplätze, ein attraktives Angebot mit noch mehr Auswahl und einem guten Branchenmix.

So sah die Ruster Straße vor der rasanten Entwicklung der Landeshauptstadt aus. Foto: zVg

Mit der Elektrohandelskette MediaMarkt konnte der Branchenprimus und absolute Frequenzbringer als erster Mieter gewonnen werden, wodurch auch eingesessene Handelsunternehmen profitieren. Folglich wurde nicht nur der Wunsch vieler Technik-Fans erfüllt, sondern auch Mitarbeiter aus der Region haben einen Arbeitsplatz gefunden. „Derzeit laufen sehr gute Gespräche mit weiteren Mietinteressenten für die noch freien Flächen“ so Geschäftsführer Matthias Zachs.

Zudem stehen über 750 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Somit können sich die Kunden und Besucher dem regionalen Shoppingerlebnis im EZE uneingeschränkt hingeben.