Fashion Shows!

Erleben Sie live die neusten Highlights der Herbstmode. Die schönsten Looks und neuesten Trends der Herbst- und Winterkollektion werden am 4. & 5. Oktober 2019 im eo Einkaufszentrum Oberwart präsentiert. Das EO wird zum Catwalk und zeigt an beiden Tagen im Rahmen von vier großen Shows (FR 16 & 18 Uhr, SA 11 & 15 Uhr) die angesagtesten Looks für Damen, Herren und Kinder.

Shoppen bis 21 Uhr!

Alle gezeigten Outfits können anschließend nach Herzenslust nachgeshoppt werden. Dabei warten wieder viele tolle Angebote. Am Freitag, dem 4. Oktober kann ganz relaxt bis 21 Uhr eingekauft werden.

Gewinnen!

Auf der Bühne können Sie Wertgutscheine für Ihr persönliches Traumoutfit gewinnen. Gesponsert werden die Gutscheine von K&Ö, Gigasport, Esprit, Comma, s.Oliver, Jack&Jones, Salamander und Shoe4you. Bei der Auswahl der Lieblingsmode stehen den Glückspilzen Profis beratend zur Seite und ein Kamerateam begleitet sie beim Shoppingvergnügen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!

Auch für unsere jüngsten Gäste gibt es wieder ein buntes Programm mit Basteln, Kinderschminken, sowie tolle Zaubershows von Clown Shortiny um 17 und 18 Uhr im Kinder Burgenland. Für zusätzlichen Spaß sorgt ein Karussell im Außenbereich sowie eine gratis Hüpfburg.