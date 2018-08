Groß und klein feiern beim ersten Sommerfest.

Gesundes Dorf Forchtenstein

Samstag, 25.08.2018

Ab 14 Uhr

Feuerwehrhaus Forchtenau

Der Besuch ist kostenlos.

Tolles Programm für Groß und klein!

Beim Kinderyoga mitmachen

Es gibt köstlichen Kuchen

Aufstriche, Snacks und Getränke genißen

Augen überprüfen beim Sehtest

Sie können die Blutzucker-, Cholesterin- und Blutdruckmessstation besuchen

Beratung über Kindersicherheit im Auto

Bei senorische Integration mitmachen – denn Bewegung macht schlau

Am Kräuterstand die Natur kennenlernen

Vorträge über Allgemeinvorsorge und Allergien besuchen

Anhand eines Skeletts alles über die Knochen und Muskeln des Körpers erfahren

TIPP: Gewinnen Sie bei der Verlosung von Saisonkarten für den Stausee

Körper und Seelische Gesundheit!

Im Rahmen von „Gesundes Dorf“ wird 2017 und 2018 das Projekt „Kind sein in Forchtenstein“ gestartet.

Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, Informationen und praktische Hilfe – vom Baby bis zum alten Menschen – anzubieten. Dieses Programm beinhaltet z.B. Informationen zum Thema Erziehung, Impfplan, Ernährung sowie Verhalten eines Kindes richtig deuten.

Unsere Kinder sind unsere Zukunft.

Wir, die Eltern und Großeltern, können ihnen Vorbilder sein.

Darum, liebe Forchtensteinerinnen und Forchtensteiner, besuchen Sie die Vorträge und Workshops zum Wohle Ihres Kindes bzw. Enkelkindes.

Die Teilnahmekosten werden von der Gemeinde Forchtenstein und dem Fonds Gesundes Österreich getragen

Eure Bürgermeisterin

Friederike Reismüller

Basics for your Kids

Wir alle wissen, dass Gewohnheiten, die wir uns als Kind aneignen, ob gute oder schlechte, meist im Erwachsenenalter beibehalten werden. Wir essen mehr, bewegen uns aber weniger. Laut Statistiken nimmt Adipositas, Diabetes, Hypertonie, Herzinfarkt, Schlaganfall, Nikotinabusus seit Jahren deutlich zu.

Natürlich wollen wir für unsere Kinder die beste medizinische Versorgung, eine optimale Frühförderung und eine weitreichende Bildung. Ein vielfältiges Angebot steht uns zur Verfügung. Kinder werden oft vom Musikunterricht zum Sport und zum Sprachkurs geschickt, in der Meinung, das Beste für sein Kind zu tun. Freizeitstress und Überlastung sind oftmals bereits Folgen im Kindesalter.

Im Rahmen des gesunden Dorfes haben wir Vorträge zu diversen Themen ausgearbeitet und wollen mit Ihnen gemeinsam zum Wohle Ihrer Kinder diese Themen diskutieren und auch Lösungsvorschläge zu eventuellen Problemen bringen. Ich lade Sie persönlich zur Vortragsreihe ein, die ich am 27.01.2017 mit dem Vortrag „Impfungen im Kindesalter“ einleite.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Marlene Angerer

Gemeindeärztin

Forchtenstein ist ein „Gesundes Dorf“!

In meiner Tätigkeit als Regionalmangerin für das Gesunde Dorf darf ich seit dem Sommer 2017 meine Heimatgemeinde Forchtenstein betreuen.

Es freut mich sehr, dass es in Forchtenstein einen sehr engagierten Arbeitskreis gibt. Mit dem Projekt „Gemeinsam gesund – Kind sein in Forchtenstein“ hat sich der Arbeitskreis zum Ziel gesetzt, Informationen und praktische Hilfe bei Gesundheitsfragen anzubieten.

Das aktuelle Programm wurde mit fachlich ausgebildeten Personen aus Forchtenstein, die im Gesundheitssektor tätig sind, zusammengestellt.

Ich danke allen Arbeitskreismitgliedern für ihren Einsatz und wünsche uns, dass dieser Weg Anklang findet und so erfolgreich wie bis jetzt fortgesetzt wird. Unser nächstes Arbeitskreistreffen findet am 27.11. um 18.30 Uhr im Gemeindeamt statt. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!

Gesunde Grüße!

Birgit Brunner