Einstimmung aufs Fest

Kaum hat der November begonnen, steht auch schon bald der erste Adventsonntag vor der Tür. Und die großen Weihnachtsmärkte in den Städten öffnen nicht selten schon Mitte dieses Monats. Oft ist es draußen noch richtig herbstlich und bisweilen auch noch nicht kalt. In (vor-)weihnachtliche Stimmung kann man dennoch kommen. Am einfachsten ist es, das Haus, den Garten oder die Wohnung weihnachtlich zu dekorieren. Das kann von selbstgebastelten Schneeflocken im Fenster, über Kerzen bis hin zu Tannen- und Mistelzweigen reichen. Wer handwerklich begabt ist, kann sich die Zeit zum gemeinsamen Adventkranzbasteln vor dem ersten Adventsonntag nehmen. Ein paar Tassen Tee und dazu Kekse und schon kann man seiner Kreativität an dem schönen Kranz freien Lauf lassen. Wer dazu ein paar Kerzen aufstellt, kann auch das warme, heimelige Licht genießen, das von ihnen ausgeht. Aber Vorsicht: Die Kerze darf nicht unbeaufsichtigt stehengelassen werden, um zu verhindern, dass etwas in Brand gerät.

Wer den weihnachtlichen Duft ganz besonders mag, kann Orangen aufschneiden, Zimt und Gewürznelken hinzugeben und so für einen weihnachtlichen Duft in den Wohnräumen sorgen. Eine schöne Abendbeschäftigung ist auch das Kekse backen. Egal ob Vanillekipferl, Linzeraugen oder Lebkuchen – hier kann jeder ganz nach seinem eigenen Geschmack verfahren. Dazu ein wenig Weihnachtsmusik einschalten und schon kann die Weihnachtsstimmung kommen. Was natürlich in der Vorweihnachtszeit auch nicht fehlen darf: Adventmärkte. Mit ihren zauberhaften Dekorationen, den köstlichen Gerüchen nach Punsch und gebrannten Mandeln und den hübschen Waren sorgen sie für Weihnachtsgefühle.