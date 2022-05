BBQ Store Sommerfest für die ganze Familie

Was gibt es Schöneres als den Duft von Gegrilltem? Wir grillen für euch. Alles, was das Herz begehrt!

Der BBQ Store Eisenstadt feiert den Sommer und es gibt gegrillte Köstlichkeiten und Unterhaltung für Groß und Klein am laufenden Band. Am 10. und 11. Juni – jeweils von 11 bis 22 Uhr – stellen wir alle unsere Griller auf und bewirten euch mit Speis und Trank. Als Hauptgewinne gibt’s einen Griller von Napoleon und einen von Traeger.

Für Unterhaltung ist bestens gesorgt mit einer riesigen T-Rex Hüpfburg, Rodeo Bull Riding, Bungee Running und einer Feuershow. Am Freitag spielt Roman Josef Schwendt Austropop für uns, und am Samstag rocken The Ridin Dudes. Dazwischen versorgt uns der Radio 88,6 DJ mit Musik! Jetzt gleich Termin eintragen!

Das ganze Programm findest du auf https://bbq-store.events.

Foto: zVg

BBQ-Store Eisenstadt

Ruster Straße 82 – 104, Top 37

7000 Eisenstadt