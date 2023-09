Sehnsucht: HERBSTGOLD – Festival 2023

Bereits seit 2017 findet das HERBSTGOLD – Festival in Eisenstadt in der ersten Septemberhälfte mit hochkarätigen Konzerten im Haydnsaal und weiteren Räumlichkeiten des Schlosses Esterházy statt und ist somit aus der internationalen Festivallandschaft nicht mehr wegzudenken.

2023 versammelt Dirigent und Stargeiger Julian Rachlin als Intendant nach den Erfolgen der letzten Jahre erneut die Größen des internationalen Kultur- und Musiklebens zu einem einzigartigen Festivalerlebnis. 12 Veranstaltungen unter dem Motto „Sehnsucht“ umfasst Rachlins Programm, 12 Gelegenheiten für bewegende, berührende und begeisternde Begegnungen im prachtvollen, aber zugleich intimen Ambiente des Schlosses Esterházy, Joseph Haydns einstiger Wirkungsstätte.

Sehnsucht im musikalischen Mittelpunkt

„Sehnsucht ist ein zentraler Begriff in der Musik- und Kunstgeschichte“, erklärt Julian Rachlin. „Man denke nur an Wagners Sehnsuchtsmotiv im Tristan oder die unglückliche Liebe zu Clara Schumann, die so viele von Johannes Brahms‘ großen Werken durchdringt: Viele der wichtigsten Kunstwerke thematisieren dieses Gefühl oder haben ihren Ursprung in einem unerfüllten, unstillbaren Verlangen.“

Höchster Konzertgenuss mit namhaften Gästen

Von 9. bis 24. September 2023 versprechen illustre Gäste wie das Chamber Orchestra of Europe, Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer, Hollywood-Star George Hamilton, Pianist Kirill Gerstein sowie das Janoska Ensemble u.v.m. höchsten Konzertgenuss.

Rachlin selbst wird auch als Dirigent, Solist und Kammermusiker in Erscheinung treten. Interpretiert werden die Meisterwerke der großen Komponisten, wie z. B. Haydn, Brahms, Tschaikowski, Puccini oder auch Liszt, dem mit „Lisztomania“ gleich ein ganzer Konzertabend gewidmet wird.

Vielfältiges Programm: Oper, Orchesterkonzerte und mehr

Die thematischen Eckpfeiler bleiben dabei wie gewohnt erhalten: Klassik von der Oper über große Orchesterkonzerte, von Kammermusik zu literarisch-musikalischen Programmen, ergänzt um wunderbare Abende aus den Sparten Jazz sowie Weltmusik.

Erweitert wird HERBSTGOLD zudem von einem reichhaltigen Begleitprogramm mit Podiumsdiskussion, dem Kulinarik-Festival Pan O‘Gusto oder Kunstinstallationen renommierter Künstler im Eisenstädter Schlossquartier.

Mehr Infos gibt es unter: www.herbstgold.at