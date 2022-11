„E“ für Erforschen von Natur und Technik, Sprachen „english, español“

Die E-Mittelschule Pamhagen bietet ihren Schüler/innen eine fundierte Allgemeinbildung, die sich an den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts orientiert. Soziales Lernen hat am Schulstandort einen hohen Stellenwert. Mittels Durchführung unterschiedlichster Projekte werden soziale Kompetenzen gefördert und die Teamarbeit in den Mittelpunkt gestellt.

Die Nutzung digitaler Endgeräte und unterschiedlicher Programme und Apps zur Unterstützung des Lernalltags sind fester Bestandteil des Unterrichts. Die Schüler/innen nutzen virtuelle Lernräume und die Kommunikation zwischen den Schulpartnern vollzieht sich über schulinterne Medien, die den aktuellen Datenschutzrichtlinien entsprechen.

Der englisch-immersive Unterricht an unserer Schule vermittelt Lerninhalte in englischer Sprache. Zusätzlich wird unseren Schüler/innen eine Teilnahme an einer „Native Speaker“ – Woche angeboten.

Weitere Schwerpunkte an unserer Schule bilden der Sprachen- bzw. der technische Schwerpunkt. Ab der 7. Schulstufe können die Schüler/innen den Sprachenschwerpunkt mit Spanisch und Englisch oder den naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt mit Naturwissenschaften, Coding und Robotik und Geometrisches Zeichnen wählen.

Hohe Erwartungen an die persönliche Lern- und Leistungsbereitschaft zeichnen uns als Schule aus und bieten unseren Schüler/innen eine gute Basis für jede weitere Ausbildungsform. Begabungen und Stärken entwickeln sich am besten in einem Klima von Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitigem Respekt.

Besucht uns auch auf unserer Webseite bildung-pamhagen-wallern.at oder folgt uns auf Facebook und Instagram!

E-MS Pamhagen

Schulgasse 2

7152 Pamhageng

T: 02174 / 21 490