Die Summer Island macht den Unterschied

Die St. Martins Therme & Lodge der VAMED Vitality World bietet die Kombination von Therme und Badevergnügen am Badesee.

St. Martins Therme & Lodge

Seit 1. Mai hat die St. Martins Summer Island wieder geöffnet. Sie ist Treffpunkt für Natur- und Sonnenliebhaber, Relax-Zone, Ausgangspunkt für abenteuerliche Entdeckungsreisen in die Pflanzen- und Tierwelt, Sportmeile u.a. für „Aquajogging“ und Treffpunkt für Freunde musikalischer und kulinarischer Genüsse an der Beach Bar und in der „Chill Out Lounge“, die mit gemütlichen Sitzgelegenheiten zum Verweilen einlädt. Schatten finden unsere Gäste unter den großen schilfgedeckten Sonnenschirmen .

Summer Island Exklusiv

St. Martins Therme & Lodge

Den beliebten Relax! Tagesurlaub sowie die St. Martins Galerien können Gäste auch auf der Summer Island entdecken, im eigenen Bereich, eigenem Seezugang und reservierten Relax Liegen - Thermen Butler inklusive!

Summer Island Öffnungszeiten

1. Mai bis Ende September (je nach Wetterlage)

Badesee ab 9.00 Uhr

Beach Bar ab 10.00 Uhr

Beach Bar Grill ab 12.00 Uhr

NEU ab Mitte Mai: Badesee Schwimmbahn

Bei uns können Sportler bald perfekt für Sportevents auf einer ausgemessenen Distanz trainieren.

Auszug aus unseren vielfältigen Angeboten

MUSCHELN & DOPPELLIEGEN - Reservieren Sie sich Ihre St. Martins Muschel oder Doppelliege (auch auf der Summer Island) um 15,-/ 10,-.

FAMILIENINSELN - Bei uns können auch Familien mit Kindern nach Reservierung ( 39,-) so richtig privat und ganz exklusiv entspannen. www.stmartins.at

ENTDECKERCLUB - Erstes ökopädagogische Konzept in einer Therme. Ein Entdeckertag für die ganze Familie . Bei uns werden Ihre Kinder zu Forschern!

RELAX! AFTER WORK - Die neue Dimension der Erholung . Genießen Sie viele Leistungen auf höchstem Niveau (ab 18 Uhr/ 35,-).