An einem der schönsten Plätze Österreichs, direkt am Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, liegt die St. Martins Therme & Lodge der VAMED Vitality World. Die Einzigartigkeit der Lage, der hauseigene Badesee, das wohlig-warme Thermalwasser und eine einmalige Natur- und Kulturwelt vereinen sich zu einem Wellness-Angebot der Extraklasse. Ein Ort für Genießer und Entdecker.

Sommer, Sonne, Summer Island

Durch die einzigartige Kombination aus idyllischem Naturbadesee und exklusiven Spa- Angeboten, hat sich mit der St. Martins Therme & Lodge ein Urlaubsrefugium im Seewinkel etabliert. Natur– und Strandfeeling erwartet die Gäste der St. Martins Therme & Lodge am hauseigenen, acht Hektar großen Badesee.

St. Martins Therme & Lodge_Peter Rigaud

Das St. Martins Summer Island – der exklusive Badestrand – sorgt für entspannte Strand-Atmosphäre. Und wenn die Sonne einmal Pause macht und Regenwolken das Wettergeschehen dominieren, dann können sich die Gäste in die Thermen- und Saunalandschaft zurückziehen und das umfangreiche Wellness- und Freizeitangebot der St. Martins Therme & Lodge genießen.

Relax! Tagesurlaub

Einen Tag Auszeit genießen und so richtig die Seele baumeln lassen! In der St. Martins Therme & Lodge warten Top-Leistungen zum Erholen und Entspannen. Der Relax! Tagesurlaub bietet alles, was jetzt gebraucht wird – und noch einiges mehr. Am Upper Deck um € 89,- pro Person einchecken, gleich mit gut gefülltem Leih-Badekorb, reservierten Liegen, Snacks, Erfrischungen – mit allem, was man für einen Wellness-Tag braucht.

Genießen Sie den Sommer so exklusiv wie nie!

www.stmartins.at