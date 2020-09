Für Besucher des eo Einkaufszentrum Oberwarts wird die Mode des heurigen Herbstes ganz besonders in Szene gesetzt. Ausgewählte Trendteile werden in der gesamten Mall präsentiert. Über 50 Schaufensterpuppen tragen die neuesten Must-haves der Saison und werden somit alle Blicke auf sich ziehen. Die inspirierenden Looks und Outfits können bei Gefallen gleich direkt in den Shops nachgekauft werden.

Mitspielen & Gewinnen

Von 28.09. - 03.10. lohnt sich im eo shoppen ganz besonders. Zu gewinnen gibt es 3 x € 200 eo Gutscheine. Also einfach im eo shoppen, Teilnahmekarte erhalten und in die Gewinnspielbox einwerfen und mit etwas Glück gewinnen. Alle weiteren Infos eo.at

Programm-Highlights

DO, 01.10. – Shopping Day

Sensationelle Angebote in den Shops

Von 15 bis 18 Uhr Live Musik mit Thomas Schleimer & Verteilung von gratis eo Shopping bags*

FR, 02.10.

Sensationelle Angebote in den Shops

Gratis Popcorn & tolles Kinderprogramm

Von 15 bis 18 Uhr Live Musik mit Anita Wagner & Verteilung von gratis eo Shopping bags*

SA, 03.10

Sensationelle Angebote in den Shops

Gratis Popcorn & tolles Kinderprogramm

Von 14 bis 17 Uhr Live Musik mit Mr. Bojangles & Verteilung von gratis eo Shopping bags*

Alle weiteren Infos zum Programm unter eo.at

*solange der Vorrat reicht!