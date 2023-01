Porsche Oberwart bildet Lehrlinge aus

Schrauben ist deine Leidenschaft? „Geht nicht gibt’s nicht“, ist für dich selbstverständlich? Du bist gerne am Puls der Zeit und möchtest dich gemeinsam mit der Technik weiterentwickeln? Dann schalte mit uns einen Gang höher und werde Teil des Porsche-Teams! Unsere Lehrberufe haben für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Lehrling erfolgreich bei den Landesmeisterschaften

Stefan Fischer ist dieser Leidenschaft gefolgt, nutzte die Möglichkeit seine Karriere zu starten und wuchs mit seinen Aufgaben. Er ist mittlerweile im 4. Lehrjahr bei Porsche Inter Auto GmbH & Co KG in Oberwart. Durch seine Lehre in der Sparte KFZ-Technik konnte er sich fachspezifisch sowie auch persönlich aus- und weiterbilden. Stefans Engagement für den Beruf als KFZ-Techniker spiegelt sich in seinem Werdegang wider.

Als jüngste Beispiele für seinen Erfolg, konnte er sich bei den Landesmeisterschaften (Sparte KFZ-Techniker) den ersten Platz sichern, weiters kürte er sich zum Vize-Staatsmeister beim Bundeslehrlingswettbewerb. Dazu gratuliert das gesamte Team von Porsche Oberwart, allen voran Geschäftsführer Andreas Stangl und Serviceleiter Hannes Cividino, Stefan für die hervorragende Leistung und wünschen alles Gute für den weiteren Berufsweg.

Die Lehrlingsausbildung (auch Lehrer mit Matura) umfasst mehrere Komponenten. Neben der Ausbildung im Lehrbetrieb und der Berufsschule bieten wir auch laufende Weiterbildungen in unseren eigenen Schulungszentren sowie Persönlichkeitsschulungen an.

Karrieremöglichkeiten als Lehrling - jetzt bewerben

Der Slogan „Karriere bei Porsche“ ist für uns keine leere Floskel. Eine Karriere vom Lehrling zum Service-Profi oder zum/zur Diagnosetechnik-Spezialist:in, aber auch bis hin zur Serviceleitung oder Geschäftsführung eines Autohauses ist bei uns möglich.

Got the drive? Dann bewirb dich jetzt Im Internet unter: www.porscheoberwart.at/jobs.